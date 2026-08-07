Hábitos saudáveis podem prevenir até 40% dos casos de câncer, apontam especialistas

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O segredo para uma vida longeva e mais saudável parece ser simples, mas requer um planejamento a longo prazo. Alimentação adequada, exercícios regulares, boas noites de sono e checagem frequente de exames contribuem para um estilo de vida melhor e, consequentemente, previne doenças como o câncer.



O Ministério da Saúde já adianta que adotar um estilo de vida voltado para o bem-estar, da alimentação aos exercícios e ao controle de peso, é um dos pilares para prevenir doenças oncológicas. Com o controle de peso e diminuição de gordura no corpo, os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, fígado e rim diminuem drasticamente. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) endossa essa informação ao afirmar que 30% de todos os casos de câncer podem ser evitados com uma adoção de estilo de vida saudável.

Bruno Pacheco, médico que faz parte da equipe de oncologistas do Hospital Santa Joana Recife, da Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do Brasil, destaca que 30 a 40% dos tipos de câncer podem ser prevenidos através de alimentação saudável, atividades físicas, controle de peso, uso moderado de álcool, proteção solar, vacinação contra HPV e hepatites. Segundo o profissional, não seguir as orientações para um bom estilo de vida influencia diretamente no desenvolvimento dos cânceres de pulmão, de mama, de endométrio, rim, esôfago, fígado e colorretal.

Dr Bruno Pacheco, do setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação

Wellness impulsiona medicina integrativa e hábitos saudáveis

Neste cenário de procura por hábitos mais saudáveis, o mercado wellness ganha cada vez mais espaço. Para além da procura por atividades como musculação, ioga e afins, o brasileiro também investe na chamada medicina preventiva, com checkups personalizados, regulação hormonal, suplementação, entre outros. Pesquisas de mercado do Euromonitor sobre o mercado global de bem-estar mostram que mais de 70% dos consumidores priorizam mais a saúde preventiva hoje do que há cinco anos.

Bruno Pacheco destaca que a medicina se alinha à procura dos pacientes por melhor qualidade de vida. "A prática da oncologia moderna não é mais só o tratamento especificamente, ela também está na orientação, na prevenção, no rastreamento, ou seja, na indicação de exames para descobrir mais cedo a doença", explica.

Santa Joana Recife une saúde e tecnologia em novos investimentos

Leito do setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação

O Hospital Santa Joana Recife se posiciona de forma estratégica ao reforçar os centros de tratamento oncológico, ocupando um espaço de destaque no segmento no Nordeste. Na prática, os investimentos foram direcionados para infraestrutura, além do reforço no corpo clínico. Como resultado, o hospital está aumentando sua capacidade de atendimento a pacientes oncológicos em 50%.

Ampliação de 11 para 28 espaços para infusão de quimioterápicos e outras terapias, a partir de agosto;

17 consultórios exclusivos na nova torre;

Mais 34 unidades de internação.



Bruno Pacheco ressalta os investimentos da instituição no setor, e como isso impacta em todo o processo de atendimento, diagnóstico e tratamento dos pacientes. "O novo espaço do Santa Joana Recife foi pensado para oferecer um tratamento integrado, reunindo assim tecnologia, a melhor equipe técnica, com conforto e uma equipe multidisciplinar, que é ampla e altamente qualificada. O objetivo é justamente juntar uma medicina e um cuidado mais humanizado, mais completo, mais ágil, do diagnóstico e até o tratamento e acompanhamento do paciente", afirma.

Para Erica Batista, diretora-geral do Hospital Santa Joana Recife, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição com a excelência e com o setor de oncologia em Pernambuco.

"A ampliação da nossa Oncologia representa um marco importante na evolução do Hospital Santa Joana Recife", destaca Erica Batista. "Reunimos em um mesmo ambiente equipes multiprofissionais, tecnologia, conforto e uma linha de cuidado organizada para proporcionar uma experiência mais acolhedora, eficiente e resolutiva", aponta.



Erica Batista, diretora-geral do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação

Desta forma, o paciente tem acesso a um cuidado mais completo, já que encontra, em um único local, a integração entre diferentes especialidades, com rapidez, conexão e conforto. Isso se traduz melhor em segurança, eficiência e também uma melhor experiência tanto para o assistido quanto aos seus familiares.



Investimento do Hospital Santa Joana Recife no setor de oncologia beneficia pacientes - Divulgação Setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife ganha investimento - Divulgação Investimentos recentes realizados no Hospital Santa Joana Recife potencializam estrutura e equipe médica - Divulgação Setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife recebeu investimento - Divulgação Recepção do novo setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação Recepção do novo setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação Recepção do novo setor de oncologia do Hospital Santa Joana Recife - Divulgação

A expansão põe em prática o conceito de linha de cuidado integrada, unindo infraestrutura moderna e equipes multiprofissionais altamente qualificadas.

"Queremos que o paciente encontre no Hospital Santa Joana Recife toda a estrutura necessária para sua jornada. O nosso compromisso é olhar para cada pessoa de forma individual, oferecendo o melhor tratamento disponível, e também apoio emocional, segurança e qualidade de vida em todas as fases do cuidado", finaliza Erica Batista.

O projeto faz parte da estratégia da Rede Américas em fortalecer polos de excelência em oncologia em diferentes regiões do país. Presente em sete estados e no Distrito Federal, a empresa reúne 25 hospitais, 38 unidades oncológicas, mais de 27 mil colaboradores, 35 mil médicos atuantes e mais de 3.800 leitos.