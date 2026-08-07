Câncer de boca, diabetes e coração: presidente do CRO-PE alerta para riscos de adiar consultas ao cirurgião-dentista
Consultas periódicas, higiene adequada e atendimento com cirurgião-dentista habilitado ajudam a prevenir doenças e preservar a saúde geral
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Manter a saúde bucal em dia vai muito além de evitar dores de dente. O acompanhamento periódico com um cirurgião-dentista permite identificar precocemente doenças, prevenir complicações e contribuir para a saúde do organismo como um todo. A orientação é do presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), Dr. João Godoy, que comenta com o JC a importância da prevenção e do atendimento realizado por profissionais regularmente inscritos no Conselho.
Segundo Godoy, um dos principais equívocos é procurar atendimento odontológico apenas quando surgem sintomas. Para ele, a dor costuma indicar que o problema já está instalado há algum tempo e pode exigir tratamentos mais complexos. "Não existe saúde geral sem saúde bucal. Quando o dente começa a doer, na maioria das vezes, aquele problema já vem evoluindo há bastante tempo. A prevenção continua sendo a forma mais simples e menos complexa de cuidar da saúde", afirma.
O presidente do CRO-PE explica que não existe um intervalo único para as consultas. Embora muitas pessoas adotem a referência de visitas semestrais, a frequência deve ser definida conforme as características e necessidades de cada paciente.
Além das consultas periódicas, os hábitos diários de higiene são determinantes para evitar doenças bucais. A recomendação é escovar os dentes após as refeições, utilizar fio dental diariamente e higienizar também a língua. Godoy explica que a maior parte das doenças bucais está relacionada ao acúmulo de placa bacteriana, que pode evoluir para tártaro, cáries e doenças periodontais quando não é removida adequadamente.
O uso do fio dental, segundo ele, ainda é um dos hábitos mais negligenciados pela população. "As cerdas da escova não conseguem alcançar todas as áreas entre os dentes. O fio dental remove a placa nesses locais e ajuda a prevenir inflamações na gengiva", destaca.
Outro sinal que merece atenção é o sangramento gengival. O presidente do Conselho ressalta que essa condição não deve ser considerada normal. "Muitas pessoas deixam de usar o fio dental porque a gengiva sangra. Na verdade, ela sangra justamente porque existe acúmulo de placa. Esse ciclo precisa ser interrompido com higiene adequada e acompanhamento profissional", explica.
A limpeza da língua também faz parte da rotina recomendada, já que a região pode concentrar resíduos e bactérias responsáveis pelo mau hálito.
Atuação do cirurgião-dentista vai além dos dentes
Embora grande parte da população associe o cirurgião-dentista apenas aos dentes, a atuação desses profissionais envolve toda a cavidade oral e estruturas da face.
Entre as especialidades está a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, responsável pelo tratamento de fraturas na mandíbula e na maxila, comuns em acidentes de trânsito. Também cresce a atuação da odontologia hospitalar, integrada às equipes multiprofissionais em unidades de saúde.
Godoy cita estudos que apontam benefícios da presença do cirurgião-dentista em hospitais, principalmente na prevenção de infecções em pacientes internados. "O cirurgião-dentista integra equipes multiprofissionais e contribui para reduzir infecções relacionadas à cavidade oral, favorecendo a recuperação dos pacientes", afirma.
Outra área em expansão é a harmonização orofacial. Segundo o presidente do CRO-PE, os procedimentos devem ser indicados apenas após avaliação individual e realizados por profissionais habilitados para essa especialidade.
Antes de iniciar qualquer tratamento, a orientação é verificar se o profissional possui registro ativo e especialização compatível com o procedimento desejado. "O paciente pode consultar gratuitamente o cadastro do profissional no portal do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Odontologia e confirmar se ele possui registro e especialidade reconhecida", orienta.
Saúde bucal influencia todo o organismo
Diversas doenças sistêmicas mantêm relação com a saúde bucal. Entre elas estão diabetes, doenças cardiovasculares e complicações durante a gestação.
Godoy explica que infecções na cavidade oral podem favorecer a circulação de bactérias pelo organismo e contribuir para quadros como a endocardite bacteriana. Por esse motivo, o especialista explica que pacientes que serão submetidos a transplantes cardíacos passam por avaliação odontológica antes do procedimento.
Durante a gravidez, o acompanhamento odontológico também é recomendado para monitorar alterações provocadas pelas mudanças hormonais e prevenir problemas que possam comprometer a saúde da gestante.
Diagnóstico precoce aumenta chances de tratamento
O presidente do CRO-PE também alerta para a importância da identificação precoce do câncer de boca. Feridas, caroços ou manchas que permaneçam por mais de duas semanas devem ser avaliados por um cirurgião-dentista. "O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Lesões que não cicatrizam em até 14 dias precisam ser investigadas para confirmar ou descartar doenças mais graves", ressalta.
O autoexame da boca, realizado em frente ao espelho, também pode ajudar na identificação de alterações na língua, lábios e parte interna das bochechas. Entre os principais fatores de risco para o câncer de boca estão tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e exposição prolongada ao sol, especialmente entre trabalhadores rurais e profissionais que exercem atividades ao ar livre.
"A gente faz um trabalho no Conselho onde estimulamos as capacitações no interior do Pernambuco para que a gente possa fazer esse rastreio principalmente nas zonas rurais, que é onde a população está exposta, muitas vezes, ao sol e não utiliza protetor labial ou algum acessório para tentar diminuir a incidência de luz solar", comenta João Godoy
Desinformação preocupa Conselho
Outro ponto de atenção é a circulação de informações falsas sobre saúde bucal nas redes sociais. Entre os principais mitos, Godoy cita a falsa relação entre antibióticos e cárie, além da divulgação de receitas caseiras para clareamento dental utilizando produtos como bicarbonato, carvão ativado e outras substâncias abrasivas.
"Não existe fórmula caseira segura para clarear os dentes. Esses produtos podem desgastar o esmalte dental, aumentar a sensibilidade e até comprometer a estrutura do dente", alerta.
Segundo ele, o CRO-PE mantém fiscalização presencial em clínicas públicas e privadas de todo o estado e também monitora conteúdos divulgados no ambiente digital. Quando identifica publicidade irregular ou informações que possam colocar a população em risco, o Conselho encaminha denúncias às plataformas digitais e adota as medidas cabíveis para retirada do conteúdo.
Ao buscar atendimento, a principal recomendação é consultar o cadastro do profissional no portal do Conselho Regional de Odontologia para verificar se ele possui registro ativo e habilitação para realizar o procedimento indicado.