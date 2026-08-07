Afya Jaboatão integra ensino e rede de saúde para formar médicos conectados à realidade

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A formação de profissionais da medicina deve unir conhecimento técnico e também vivência real, com atendimento humanizado. Em Pernambuco, a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes tem se destacado ao promover um modelo de ensino onde o aprendizado prático caminha lado a lado com as necessidades reais da população.

Desde a sua fundação, ancorada no compromisso do Programa Mais Médicos, a instituição assumiu o pioneirismo de ser a primeira do Estado a firmar o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), com a rede municipal. Posteriormente, ampliou sua presença na rede estadual de saúde via FormaSUS, inserindo seus alunos em grandes complexos hospitalares de referência no Estado, como o Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Agamenon Magalhães e Hospital Otávio de Freitas.

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes - Divulgação

Impacto direto no atendimento à população

A presença dos estudantes e orientadores da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes no dia a dia da rede pública de saúde ultrapassa o teor educacional e contribui para o reforço direto no atendimento ao cidadão. A instituição atua ativamente na redução de filas de especialidades, alem de promoção e prevenção da saúde nos três níveis de atenção. Um exemplo de trabalho de importante impacto na atenção primária em Jaboatão é o cuidado ao pé diabético, que pode evitar complicações e amputações.

"A parceria com a rede pública de saúde faz parte da essência da Afya Jaboatão. Para a população, essa integração amplia o acesso aos serviços, qualifica a assistência e beneficia toda a rede. Ao formar médicos, também contribuímos para o fortalecimento da saúde por meio da integração entre ensino e assistência", destaca Vanessa Piasson, diretora da Afya Jaboatão.

Novo ambulatório ampliará assistência em Jaboatão

Como marco desse compromisso de longo prazo, a Afya Jaboatão se prepara para entregar, ainda no segundo semestre deste ano, o novo ambulatório em Marcos Freire. O espaço, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está em fase final de obras e ajustes regulatórios.

O novo ambulatório contará com diversidades especialidades médicas e capacidade para realizar cerca de mil atendimentos mensais, contribuindo para ampliar a oferta de atendimentos e apoiar as demandas do município.

A unidade de saúde em Marcos Freire vai se somar ao Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES), que a Afya Jaboatão mantêm em funcionamento desde fevereiro de 2024, no bairro de Prazeres, também como contrapartida ao Programa Mais Médicos. Hoje, o AEES da Afya Jaboatão atende uma média de 1.600 pacientes por mês via SUS, além de funcionar como campo de ensino, pesquisa e extensão para os estudantes. Ao longo deste segundo semestre, o número de atendimentos chegará a 2.000 pessoas por mês.

Formação, tecnologia e metodologia

Para garantir a excelência pedagógica, o aluno vivencia, desde o primeiro período, a Atenção Primária, aprendendo a ler o território e a entender a comunidade. À medida que avança na graduação, é inserido em ambulatórios especializados e, no internato, assume atividades nos hospitais de alta complexidade.

Todo esse aprendizado em cenários reais é complementado por centros de simulação realística e laboratórios equipados com tecnologia educacional.

"A formação prática acompanha a lógica dos níveis de atenção do SUS e as Diretrizes Curriculares Nacionais. O estudante inicia observando, evolui para atividades supervisionadas e desenvolve autonomia com segurança técnica. Também estamos ampliando a formação dos estudantes para acompanhar as novas fronteiras da medicina, com a integração gradual de temas como inteligência artificial, telemedicina e uso ético das tecnologias, em consonância com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais", explica Juliana Gonçalves, coordenadora acadêmica da Afya Jaboatão.

O perfil do novo médico

Alunos tem vivências práticas para formação capacitada na saúde - Divulgação

O projeto pedagógico da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes foca na construção contínua de competências baseadas em conhecimento, habilidades e atitudes (o conceito CHA). A meta é formar um profissional completo, capaz de atuar com rigor científico, capacidade de gestão e empatia.

"Buscamos formar um médico com 'o pé no chão e a cabeça no mundo': alguém que compreenda profundamente a realidade da população local e, ao mesmo tempo, esteja pronto para acompanhar a evolução da ciência e da inovação. Valorizamos a escuta qualificada, o trabalho em equipe e a visão integral do cuidado", enfatiza a coordenadora acadêmica.

Por parte da instituição, a ideia é manter o currículo atualizado para uma formação médica de qualidade, alinhando-se também às novas Diretrizes Curriculares Nacionais, que incorporam temas como uso de inteligência artificial, uso ético de tecnologias, autocuidado e bem-estar.



Novos cursos

Para ampliar ainda mais a formação em saúde, a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes inicia um novo ciclo acadêmico com o lançamento de cinco novas graduações. Referência na formação médica, a instituição passa a oferecer os cursos de Biomedicina, Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Enfermagem.

As novas graduações mantêm o modelo de ensino da instituição, baseado em excelência acadêmica, forte componente prático e formação voltada às necessidades atuais e futuras da assistência em saúde.

