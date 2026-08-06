Virar a chave na saúde: quando informação não basta para mudar hábitos
O aconselhamento estruturado por profissionais de saúde pode produzir benefícios sobre pressão arterial, perfil lipídico, peso e hábitos
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Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre saúde. Aplicativos, redes sociais, artigos científicos e vídeos educativos colocam ao alcance das mãos um volume enorme de conhecimento sobre alimentação, atividade física, sono e prevenção. Ainda assim, transformar informação em mudança de comportamento continua sendo um dos grandes desafios da prática clínica.
O paradoxo está justamente aí: muitas vezes, o paciente sabe o que precisa fazer. Ele sabe que deveria se movimentar mais, melhorar a alimentação, dormir melhor ou reduzir o tempo sedentário. O problema não é necessariamente saber. A questão é fazer e, principalmente, sustentar a mudança ao longo do tempo.
As evidências mostram que o aconselhamento estruturado por profissionais de saúde pode produzir benefícios, ainda que modestos, sobre pressão arterial, perfil lipídico, peso e hábitos. E quanto maior a intensidade e a continuidade desse acompanhamento, maiores tendem a ser os efeitos.
Por isso, quando falamos em medicina do estilo de vida, não estamos falando apenas de recomendar uma dieta ou prescrever atividade física. Estamos falando de ajudar o paciente a virar a chave.
Essa mudança começa pela compreensão de que cada pessoa está em um estágio diferente. Há quem ainda não reconheça a necessidade de mudar; quem saiba que precisa, mas não consiga; quem esteja se preparando para começar; quem já esteja em ação e quem precise de ajuda para manter o novo hábito. Nosso papel é reconhecer esse momento e ajudar o paciente a avançar um passo de cada vez.
Isso exige escuta. Uma pergunta simples como “O que é mais difícil para você mudar hoje?” pode abrir mais portas do que uma lista de recomendações. Em vez de apenas dizer “você precisa fazer exercício”, podemos ajudar o paciente a encontrar uma atividade que faça sentido para sua realidade, estabelecer metas pequenas e possíveis e reconhecer cada conquista.
A mudança também precisa caber na vida real. Uma caminhada de dez minutos pode ser um começo mais efetivo do que uma meta ambiciosa que não se sustenta. O envolvimento da família, o acompanhamento contínuo, o reforço positivo e até a tecnologia podem funcionar como aliados nesse processo.
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Precisamos, portanto, mudar também a nossa posição como profissionais. Precisamos ser menos fiscais do comportamento, juízes das escolhas ou cobradores de resultados. Precisamos ser mais aliados na transformação, arquitetos do ambiente e designers da motivação.
No fim, promover saúde não é convencer alguém a cumprir uma lista de recomendações. Devemos ajudar cada um a descobrir quem quer ser e construir, junto com ele, um caminho possível para chegar lá.
Nossa missão é compartilhar com os nossos pares e com os nossos pacientes que virar a chave na saúde não acontece em uma única consulta. Acontece na repetição de pequenas escolhas, até que cuidar de si deixe de ser uma obrigação e passe a fazer parte da própria vida.
*Gustavo Miranda Filho, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica