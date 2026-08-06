Virar a chave na saúde: quando informação não basta para mudar hábitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O aconselhamento estruturado por profissionais de saúde pode produzir benefícios sobre pressão arterial, perfil lipídico, peso e hábitos

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Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre saúde. Aplicativos, redes sociais, artigos científicos e vídeos educativos colocam ao alcance das mãos um volume enorme de conhecimento sobre alimentação, atividade física, sono e prevenção. Ainda assim, transformar informação em mudança de comportamento continua sendo um dos grandes desafios da prática clínica.

O paradoxo está justamente aí: muitas vezes, o paciente sabe o que precisa fazer. Ele sabe que deveria se movimentar mais, melhorar a alimentação, dormir melhor ou reduzir o tempo sedentário. O problema não é necessariamente saber. A questão é fazer e, principalmente, sustentar a mudança ao longo do tempo.

As evidências mostram que o aconselhamento estruturado por profissionais de saúde pode produzir benefícios, ainda que modestos, sobre pressão arterial, perfil lipídico, peso e hábitos. E quanto maior a intensidade e a continuidade desse acompanhamento, maiores tendem a ser os efeitos.

Por isso, quando falamos em medicina do estilo de vida, não estamos falando apenas de recomendar uma dieta ou prescrever atividade física. Estamos falando de ajudar o paciente a virar a chave.

Essa mudança começa pela compreensão de que cada pessoa está em um estágio diferente. Há quem ainda não reconheça a necessidade de mudar; quem saiba que precisa, mas não consiga; quem esteja se preparando para começar; quem já esteja em ação e quem precise de ajuda para manter o novo hábito. Nosso papel é reconhecer esse momento e ajudar o paciente a avançar um passo de cada vez.

Isso exige escuta. Uma pergunta simples como “O que é mais difícil para você mudar hoje?” pode abrir mais portas do que uma lista de recomendações. Em vez de apenas dizer “você precisa fazer exercício”, podemos ajudar o paciente a encontrar uma atividade que faça sentido para sua realidade, estabelecer metas pequenas e possíveis e reconhecer cada conquista.

A mudança também precisa caber na vida real. Uma caminhada de dez minutos pode ser um começo mais efetivo do que uma meta ambiciosa que não se sustenta. O envolvimento da família, o acompanhamento contínuo, o reforço positivo e até a tecnologia podem funcionar como aliados nesse processo.

JC Saúde e Bem-Estar 2026, com Cinthya Leite - Jailton Jr/JC Imagem

Precisamos, portanto, mudar também a nossa posição como profissionais. Precisamos ser menos fiscais do comportamento, juízes das escolhas ou cobradores de resultados. Precisamos ser mais aliados na transformação, arquitetos do ambiente e designers da motivação.

No fim, promover saúde não é convencer alguém a cumprir uma lista de recomendações. Devemos ajudar cada um a descobrir quem quer ser e construir, junto com ele, um caminho possível para chegar lá.

Nossa missão é compartilhar com os nossos pares e com os nossos pacientes que virar a chave na saúde não acontece em uma única consulta. Acontece na repetição de pequenas escolhas, até que cuidar de si deixe de ser uma obrigação e passe a fazer parte da própria vida.



*Gustavo Miranda Filho, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica