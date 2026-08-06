Neurodiversidade: o futuro da saúde começa pelo reconhecimento das diferenças

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Promover saúde significa favorecer autonomia, participação social, qualidade de vida e bem-estar, considerando cada pessoa em sua singularidade

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Durante muito tempo, a saúde foi compreendida quase exclusivamente pela ausência de doença. Hoje, porém, a ciência aponta para um conceito muito mais amplo.

A Organização Mundial da Saúde, a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e o modelo biopsicossocial mostram que promover saúde significa favorecer autonomia, participação social, qualidade de vida e bem-estar, considerando cada pessoa em sua singularidade.

Essa mudança de paradigma torna especialmente relevante o conceito de neurodiversidade. Diferenças neurológicas, como autismo, TDAH, dislexia e altas habilidades, não representam simplesmente déficits a serem eliminados, mas expressões naturais da diversidade humana.

A neurociência, a genética, os estudos do desenvolvimento e inúmeras meta-análises demonstram que essas condições possuem bases biológicas próprias e trajetórias distintas de funcionamento cerebral, reforçando a necessidade de compreender, em vez de apenas corrigir, essas diferenças.

Nesse contexto, ganha força o conceito de cuidado neuroafirmativo. Em vez de buscar enquadrar todas as pessoas em um único padrão de funcionamento, essa abordagem propõe escuta qualificada, intervenções individualizadas e ambientes que favoreçam pertencimento e desenvolvimento.

Saúde e Bem estar com Cinthya Leite - JAILTON JR./JC IMAGEM

O objetivo não é normalizar indivíduos, mas reduzir barreiras e ampliar oportunidades para que cada pessoa possa expressar seu potencial.

As pesquisas em neurociência também mostram que vínculos seguros, regulação emocional, senso de pertencimento e propósito de vida influenciam diretamente o funcionamento cerebral, fortalecendo redes relacionadas à resiliência, aprendizagem e saúde mental.

Cuidar do cérebro, portanto, não significa apenas tratar sintomas, mas também cuidar das relações, do ambiente e das experiências que moldam o desenvolvimento humano ao longo da vida. O futuro da saúde não será construído apenas por novas tecnologias ou medicamentos.

Ele dependerá, sobretudo, da capacidade de integrar ciência, ética e humanidade. Reconhecer a singularidade de cada indivíduo não é uma concessão; é uma exigência de uma prática baseada em evidências, centrada na pessoa e comprometida com a promoção do bem-estar.

Afinal, cuidar verdadeiramente é reconhecer que não existe uma única forma de ser humano e que é justamente nessa diversidade que reside nossa maior riqueza.

*Geórgia Menezes, neuropsicóloga