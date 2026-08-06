Neurodiversidade: entender que cérebros diferentes funcionam de formas diferentes é essencial para promover saúde

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Algumas pessoas apresentam formas diferentes de perceber informações, aprender, regular emoções, se comunicar e interagir com o ambiente

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Durante muito tempo, a ideia de que existia apenas uma forma "correta" de aprender, prestar atenção, se comunicar ou lidar com as emoções orientou práticas na educação, na saúde e nas relações sociais. Hoje, os avanços da neurociência mostram que o funcionamento cerebral varia naturalmente entre as pessoas, dando origem ao conceito de neurodiversidade.

O tema ganhou destaque durante o JC Saúde e Bem-Estar 2026, quando a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes apresentou a palestra "Neurodiversidade e Cuidado Singular", defendendo que reconhecer essas diferenças é um passo importante para promover saúde, inclusão e qualidade de vida.

Segundo a especialista, a neurodiversidade parte da compreensão de que condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia e outras neurodivergências representam diferentes formas de funcionamento do cérebro humano, e não apenas diagnósticos ou limitações. O foco, portanto, deve estar tanto nas necessidades quanto nas potencialidades de cada indivíduo.

O que significa ser neurodivergente?

O conceito de neurodiversidade entende que não existe um único padrão de funcionamento cerebral. Algumas pessoas apresentam formas diferentes de perceber informações, aprender, regular emoções, se comunicar e interagir com o ambiente. Essas diferenças fazem parte da diversidade humana e não devem ser encaradas apenas como algo que precisa ser corrigido.

Dentro dessa perspectiva, pessoas autistas, com TDAH, dislexia e outras condições neurodesenvolvimentais são consideradas neurodivergentes, enquanto aquelas cujo funcionamento cerebral corresponde ao padrão predominante são chamadas de neurotípicas. A proposta não é ignorar os desafios que algumas condições podem trazer, mas reconhecer que cada pessoa possui necessidades específicas que exigem estratégias individualizadas.

Combater mitos e ampliar o acesso ao cuidado

Ainda existem muitos mitos sobre a neurodiversidade, o que contribui para preconceitos, diagnósticos tardios e dificuldades de inclusão. Por isso, informações baseadas em evidências científicas são fundamentais para que famílias, profissionais e instituições compreendam melhor essas diferenças.

É prudente destacar que um cuidado efetivo não deve considerar apenas os aspectos clínicos. Fatores como ambiente, relações sociais, autonomia, qualidade de vida e participação na comunidade também influenciam diretamente o bem-estar das pessoas neurodivergentes.

O que é o cuidado neuroafirmativo?

Entre os conceitos apresentados, destaca-se o cuidado neuroafirmativo, uma abordagem que reconhece a neurodivergência como parte da identidade da pessoa e busca oferecer suporte sem tentar eliminar características que fazem parte do seu modo de funcionar.

Essa perspectiva valoriza o respeito às diferenças, a adaptação dos ambientes e o desenvolvimento de estratégias que favoreçam autonomia, regulação emocional e participação social, sempre considerando a singularidade de cada indivíduo.

Saúde também passa pela inclusão

Outro ponto significativo é a importância de criar ambientes mais acolhedores em escolas, locais de trabalho, serviços de saúde e demais espaços sociais. Promover saúde vai além do tratamento de sintomas: envolve construir contextos onde pessoas com diferentes formas de funcionamento cerebral possam participar, aprender e se desenvolver com respeito.

Em um modelo integrativo de cuidado centrado na pessoa, a singularidade de cada indivíduo é reconhecida como essencial para ampliar a qualidade de vida e construir uma sociedade mais inclusiva, em que bem-estar e saúde sejam acessíveis para todos.



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