Ambientes saudáveis constroem organizações mais fortes
O ato de trabalhar passou por profundas transformações e hoje as organizações convivem com um desafio amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado
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Durante muito tempo, falar sobre bem-estar nas empresas significava discutir benefícios. Hoje, essa conversa ganhou outra dimensão.
Ao longo da história, o ato de trabalhar passou por profundas transformações. Se no passado o foco estava essencialmente na produção, hoje as organizações convivem com um desafio mais amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado com as pessoas.
Resultados sustentáveis dependem, cada vez mais, da capacidade de construir ambientes em que as pessoas possam se desenvolver e encontrar significado no que fazem.
Na área da saúde, essa reflexão ganha um significado ainda maior. Em um hospital, convivemos diariamente com profissionais que lidam com situações de alta complexidade, grandes responsabilidades e uma rotina intensa de cuidado.
No Real Hospital Português, essa realidade reforça uma convicção simples: cuidar bem das pessoas também significa cuidar de quem cuida.
Não se trata de eliminar pressões ou criar ambientes sem desafios, afinal, excelência exige metas, adaptação e decisões difíceis. A diferença está na cultura que sustenta essa jornada.
É nesse ponto que a liderança assume um papel central porque são os líderes que sustentam os valores da instituição em experiências concretas, promovendo relações de confiança, diálogo e respeito.
Quando a cultura organizacional é consistente, as pessoas se sentem mais seguras para contribuir, aprender e enfrentar adversidades.
Essa construção também passa por investimentos consistentes em programas de saúde e bem-estar, que contemplem tanto a saúde física quanto a segurança psicológica das equipes.
Da mesma forma, iniciativas voltadas à diversidade, equidade e inclusão, aliadas a um Código de Ética sólido e amplamente praticado, contribuem para fortalecer uma cultura baseada na confiança.
Tenho aprendido que felicidade no trabalho não é sinônimo de ausência de dificuldades. Ela nasce quando as pessoas encontram respeito, oportunidades de desenvolvimento e a percepção de que seu trabalho tem significado. O bem-estar é construído diariamente.
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Não existem fórmulas prontas para promover ambientes saudáveis. Existem organizações dispostas a ouvir, evoluir e colocar as pessoas no centro de suas decisões.
Quando isso acontece, fortalecemos vínculos, ampliamos nossa capacidade de gerar resultados e construímos culturas mais preparadas para os desafios do presente e do futuro.
*Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas e Cultura do RHP