Ambientes saudáveis constroem organizações mais fortes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ato de trabalhar passou por profundas transformações e hoje as organizações convivem com um desafio amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado

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Durante muito tempo, falar sobre bem-estar nas empresas significava discutir benefícios. Hoje, essa conversa ganhou outra dimensão.

Ao longo da história, o ato de trabalhar passou por profundas transformações. Se no passado o foco estava essencialmente na produção, hoje as organizações convivem com um desafio mais amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado com as pessoas.

Resultados sustentáveis dependem, cada vez mais, da capacidade de construir ambientes em que as pessoas possam se desenvolver e encontrar significado no que fazem.

Saúde e Bem estar com Cinthya Leite - JAILTON JR./JC IMAGEM

Na área da saúde, essa reflexão ganha um significado ainda maior. Em um hospital, convivemos diariamente com profissionais que lidam com situações de alta complexidade, grandes responsabilidades e uma rotina intensa de cuidado.

No Real Hospital Português, essa realidade reforça uma convicção simples: cuidar bem das pessoas também significa cuidar de quem cuida.

Não se trata de eliminar pressões ou criar ambientes sem desafios, afinal, excelência exige metas, adaptação e decisões difíceis. A diferença está na cultura que sustenta essa jornada.

É nesse ponto que a liderança assume um papel central porque são os líderes que sustentam os valores da instituição em experiências concretas, promovendo relações de confiança, diálogo e respeito.

Quando a cultura organizacional é consistente, as pessoas se sentem mais seguras para contribuir, aprender e enfrentar adversidades.

Essa construção também passa por investimentos consistentes em programas de saúde e bem-estar, que contemplem tanto a saúde física quanto a segurança psicológica das equipes.

Da mesma forma, iniciativas voltadas à diversidade, equidade e inclusão, aliadas a um Código de Ética sólido e amplamente praticado, contribuem para fortalecer uma cultura baseada na confiança.

Tenho aprendido que felicidade no trabalho não é sinônimo de ausência de dificuldades. Ela nasce quando as pessoas encontram respeito, oportunidades de desenvolvimento e a percepção de que seu trabalho tem significado. O bem-estar é construído diariamente.

Não existem fórmulas prontas para promover ambientes saudáveis. Existem organizações dispostas a ouvir, evoluir e colocar as pessoas no centro de suas decisões.

Quando isso acontece, fortalecemos vínculos, ampliamos nossa capacidade de gerar resultados e construímos culturas mais preparadas para os desafios do presente e do futuro.



*Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas e Cultura do RHP