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Saúde e Bem-estar | Notícia

Ambientes saudáveis constroem organizações mais fortes

O ato de trabalhar passou por profundas transformações e hoje as organizações convivem com um desafio amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado

Por Leandro Ortigoza Publicado em 06/08/2026 às 15:31
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Leandro Ortigoza defende que resultados sustentáveis dependem, cada vez mais, da capacidade de construir ambientes em que as pessoas possam se desenvolver e encontrar significado no que fazem - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Durante muito tempo, falar sobre bem-estar nas empresas significava discutir benefícios. Hoje, essa conversa ganhou outra dimensão.

Ao longo da história, o ato de trabalhar passou por profundas transformações. Se no passado o foco estava essencialmente na produção, hoje as organizações convivem com um desafio mais amplo: combinar desempenho, inovação e cuidado com as pessoas.

Resultados sustentáveis dependem, cada vez mais, da capacidade de construir ambientes em que as pessoas possam se desenvolver e encontrar significado no que fazem.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Saúde e Bem estar com Cinthya Leite - JAILTON JR./JC IMAGEM

Na área da saúde, essa reflexão ganha um significado ainda maior. Em um hospital, convivemos diariamente com profissionais que lidam com situações de alta complexidade, grandes responsabilidades e uma rotina intensa de cuidado.

No Real Hospital Português, essa realidade reforça uma convicção simples: cuidar bem das pessoas também significa cuidar de quem cuida.

Não se trata de eliminar pressões ou criar ambientes sem desafios, afinal, excelência exige metas, adaptação e decisões difíceis. A diferença está na cultura que sustenta essa jornada.

É nesse ponto que a liderança assume um papel central porque são os líderes que sustentam os valores da instituição em experiências concretas, promovendo relações de confiança, diálogo e respeito.

Quando a cultura organizacional é consistente, as pessoas se sentem mais seguras para contribuir, aprender e enfrentar adversidades.

Essa construção também passa por investimentos consistentes em programas de saúde e bem-estar, que contemplem tanto a saúde física quanto a segurança psicológica das equipes.

Da mesma forma, iniciativas voltadas à diversidade, equidade e inclusão, aliadas a um Código de Ética sólido e amplamente praticado, contribuem para fortalecer uma cultura baseada na confiança.

Tenho aprendido que felicidade no trabalho não é sinônimo de ausência de dificuldades. Ela nasce quando as pessoas encontram respeito, oportunidades de desenvolvimento e a percepção de que seu trabalho tem significado. O bem-estar é construído diariamente.

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Não existem fórmulas prontas para promover ambientes saudáveis. Existem organizações dispostas a ouvir, evoluir e colocar as pessoas no centro de suas decisões.

Quando isso acontece, fortalecemos vínculos, ampliamos nossa capacidade de gerar resultados e construímos culturas mais preparadas para os desafios do presente e do futuro.

*Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas e Cultura do RHP

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Leandro Ortigoza

Superintendente de Pessoas e Cultura do RHP