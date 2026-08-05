JC Saúde e Bem-Estar, do SJCC, promove reflexão sobre prevenção de doenças, neurodiversidade e qualidade de vida

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O evento ocorreu no Dia Nacional da Saúde e reuniu profissionais e especialistas para debater novas formas de compreender o cuidado em saúde

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Em celebração ao Dia Nacional da Saúde, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) promoveu, nesta quarta-feira (5), mais uma edição do JC Saúde e Bem-Estar, reunindo especialistas para discutir como o estilo de vida, a saúde mental e os ambientes onde as pessoas vivem e trabalham influenciam diretamente a qualidade de vida e a longevidade.

Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro aconteceu no Auditório Graça Araújo, na sede do SJCC, no Recife, e foi mediado pela jornalista e colunista de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, Cinthya Leite.

A jornalista destacou que saúde vai além dos cuidados com o corpo e a mente, incluindo também a influência dos ambientes sobre o comportamento e o bem-estar das pessoas.

O evento reuniu profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede privada e especialistas para debater novas formas de compreender o cuidado em saúde, tendo como foco a prevenção e a promoção da qualidade de vida.

Mudança de hábitos exige mais do que informação

O presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Gustavo Miranda, apresentou a palestra "Virar a chave na saúde: o papel do profissional de saúde na transformação do estilo de vida do paciente".

Durante a apresentação, o médico explicou que o maior desafio da medicina atualmente não é a falta de informação, mas a dificuldade das pessoas em transformar conhecimento em mudança de comportamento. Segundo ele, a maioria dos pacientes sabe o que precisa fazer para cuidar da saúde, porém encontra dificuldades para manter hábitos saudáveis de forma consistente.

Baseando-se em evidências científicas, Miranda mostrou que mudanças no estilo de vida reduzem o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e até demência, além de aumentar a expectativa de vida com qualidade. Entre as principais recomendações estão alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, redução do sedentarismo, controle do peso e abandono do tabagismo.

O especialista também defendeu uma mudança na postura dos profissionais de saúde. Em vez de apenas orientar ou cobrar resultados, eles devem atuar como facilitadores da mudança, utilizando escuta ativa, metas realistas, reforço positivo, participação da família e acompanhamento contínuo para aumentar a adesão dos pacientes aos novos hábitos.

Neurodiversidade e cuidado individualizado

A psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes abordou o tema "Neurodiversidade e Cuidado Singular", propondo uma reflexão sobre a necessidade de reconhecer que diferentes formas de funcionamento cerebral fazem parte da diversidade humana.

Durante a palestra, a especialista explicou que condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia e outras neurodivergências não devem ser vistas apenas como diagnósticos, mas compreendidas a partir das potencialidades e necessidades individuais de cada pessoa.

Geórgia Menezes também destacou a importância de combater mitos relacionados à neurodiversidade por meio de informações baseadas em evidências científicas. Segundo ela, o cuidado deve ser personalizado, considerando não apenas aspectos clínicos, mas também fatores como ambiente, relações sociais, qualidade de vida, autonomia e inclusão.

A palestrante apresentou ainda conceitos como cuidado neuroafirmativo, regulação emocional, neurociência do bem-estar e um modelo integrativo de cuidado centrado na pessoa, reforçando que ambientes acolhedores e estratégias individualizadas favorecem o desenvolvimento, a saúde mental e a participação social das pessoas neurodivergentes.

Cuidar de quem cuida

Fechando a programação, o superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português, Leandro Ortigoza, apresentou a palestra "Cuidar de quem cuida: liderança e bem-estar no novo mundo do trabalho".

Com foco na gestão de pessoas, o especialista mostrou como o bem-estar passou a ocupar um papel estratégico dentro das organizações, deixando de ser uma preocupação exclusiva da área da saúde para integrar as decisões de lideranças e empresas.

A apresentação destacou que fatores como pertencimento, propósito, reconhecimento e a construção de ambientes psicologicamente seguros impactam diretamente a saúde física e emocional dos colaboradores, além de favorecerem o engajamento, a produtividade e a qualidade das relações no ambiente de trabalho.

Ao compartilhar as práticas adotadas pelo Real Hospital Português, Leandro reforçou que investir no cuidado com quem cuida é fundamental para fortalecer a cultura organizacional e promover uma assistência cada vez mais humanizada.

Após as apresentações, os três palestrantes participaram de um painel de perguntas e respostas com o público.

Para o diretor de Jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira, o encontro reforça o compromisso do grupo em promover debates qualificados sobre temas relevantes para a sociedade.

Já o diretor Comercial do SJCC, Carlos Humberto, destacou a importância de levar essas discussões também ao público por meio das plataformas digitais e do caderno especial do Jornal do Commercio, que será publicado na sexta-feira (7), ampliando o acesso à informação sobre prevenção, longevidade e bem-estar.



A realização do JC Saúde e Bem-Estar 2026 contou com o patrocínio do Hospital Santa Joana, AFYA, HospitalMed e do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). O evento também teve o apoio da Prefeitura do Recife.

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