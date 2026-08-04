Recife inicia Campanha Nacional de Multivacinação com foco em crianças e adolescentes
Campanha segue até 1º de setembro com aplicação de cerca de 18 vacinas em 158 salas da rede municipal e três centros de vacinação
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A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau Recife) iniciou a Campanha Nacional de Multivacinação 2026 com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes menores de 15 anos e atualizar a caderneta de vacinação da população. A mobilização segue até 1º de setembro, com atendimento em 158 salas de vacina da rede municipal e nos três Centros de Vacinação da cidade.
Durante a campanha, estarão disponíveis cerca de 18 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo imunizantes contra poliomielite, covid-19, HPV, dengue, febre amarela, influenza, meningite, hepatites A e B, entre outras.
Dia D será realizado em 22 de agosto
Como parte da campanha, o Dia D nacional de vacinação está marcado para 22 de agosto. Embora a estratégia tenha como foco crianças e adolescentes, pessoas de todas as faixas etárias poderão atualizar a caderneta vacinal conforme as recomendações do Ministério da Saúde.
Segundo a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro, a campanha busca ampliar a cobertura vacinal, reduzir o número de pessoas com esquemas incompletos e reforçar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis, evitando o retorno de enfermidades já controladas no país, como a poliomielite e o sarampo.
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