Projeto Rumo ao Riso promove ação de humanização no Hospital da Criança do Recife
As atividades incluem música, brincadeiras, conversas e momentos de escuta, sempre de forma individualizada e sem interferir nos tratamentos médicos
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O Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira recebe, nesta quarta-feira (5), às 10h, uma ação do projeto Rumo ao Riso, iniciativa patrocinada pela Blau Farmacêutica que utiliza a arte como ferramenta de humanização no ambiente hospitalar. A programação levará música, humor e momentos de acolhimento a pacientes, familiares, acompanhantes e profissionais da saúde.
Idealizado pela atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti, o projeto realiza intervenções adaptadas à realidade de cada criança. Durante a visita, os integrantes percorrerão os espaços autorizados pela unidade, respeitando as orientações das equipes médicas, os protocolos hospitalares e as condições clínicas e emocionais dos pacientes.
As atividades incluem música, brincadeiras, conversas e momentos de escuta, sempre de forma individualizada e sem interferir nos tratamentos médicos.
"Quando entramos em um hospital infantil, nosso cuidado precisa ser ainda maior. Cada criança possui sua própria história, seu tempo e sua maneira de reagir. Nosso papel é perceber, respeitar e tentar criar um momento de leveza, sem invadir ou desconsiderar o que ela está vivendo", afirma Gabi Roncatti.
Hospital voltado ao atendimento infantil
Inaugurado em abril de 2026, o Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira é o primeiro equipamento público municipal da capital pernambucana planejado exclusivamente para o atendimento infantil.
Localizada no bairro de Areias, a unidade é vinculada à Secretaria de Saúde do Recife e administrada pela Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH). O hospital ampliou a oferta de assistência pediátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com estrutura de enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos regulados para pacientes encaminhados por outros serviços de urgência e emergência.
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A unidade também oferece atendimento ambulatorial em especialidades como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia e psiquiatria. A assistência é complementada por serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional, além de um centro de diagnóstico e um Centro de Especialidades Odontológicas Tipo III. Os atendimentos ambulatoriais são realizados mediante agendamento pela Central de Regulação do Recife.
Benefícios do riso para o bem-estar
A proposta do Rumo ao Riso também é respaldada por pesquisas científicas. Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2023 na revista PLOS ONE, que analisou oito estudos com 315 participantes, identificou que intervenções capazes de estimular o riso espontâneo reduziram, em média, 31,9% dos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse.
Segundo o estudo, sessões de riso com duração entre nove e 60 minutos já foram suficientes para provocar uma redução significativa nos níveis do hormônio. Os pesquisadores destacam que o riso atua como uma estratégia complementar para promover o bem-estar, sem substituir os tratamentos médicos ou psicológicos.
Além dos pacientes, as ações também beneficiam familiares, acompanhantes e profissionais da saúde, contribuindo para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor.
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