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Saúde e Bem-estar | Notícia

Brasil atinge metas de redução da transmissão da hepatite B de mãe para filho

Segundo o Ministério da Saúde, o País solicitou à Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de eliminação da transmissão vertical do vírus

Por Filipe Farias Publicado em 28/07/2026 às 14:35
Brasil atinge metas de redução da transmissão da hepatite B de mãe para filho
Brasil atinge metas de redução da transmissão da hepatite B de mãe para filho - divulgação

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No Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, o ministro da Saúde Alexandre Padilha que o Brasil atingiu a meta de redução da transmissão vertical de hepatite B. A informação foi dada nesta terça-feira (28), durante evento no Rio de Janeiro.

"O dia de hoje é muito importante para uma luta que travamos há décadas contra as hepatites virais. Hoje estamos entregando formalmente ao diretor da OPAS e ao diretor-geral da OMS o relatório do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde brasileiro que demonstra, com base no nosso monitoramento, que o Brasil alcançou as metas para eliminação da transmissão vertical da hepatite B”, destacou Alexandre Padilha. 

Ainda de acordo com o ministro da Saúde, a prevalência da transmissão de mãe para filhos no país ficou em 0,0111% no ano de 2025, abaixo do limite de 0,1% estabelecido internacionalmente. "Também alcançamos mais de 98% da cobertura do pré-natal, que é quando você identifica se a gestante está infectada pela hepatite B. Alcançamos 100% da oferta da chamada imunoglobulina, quando indicado no momento no momento do parto e a cobertura vacinal de mais de 90% das crianças e da população brasileira indicada para vacina da Hepatite B", pontuou.

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A eliminação da transmissão vertical da hepatite B faz parte de uma estratégia internacional de enfrentamento às infecções. Após receber, em dezembro de 2025, a certificação pela eliminação da transmissão vertical do HIV, o Brasil assumiu o compromisso de, até 2030, eliminar como problemas de saúde pública as demais quatro infecções de transmissão vertical: hepatite B, sífilis, doença de Chagas e HTLV, consolidando o país como referência mundial na prevenção dessas doenças.

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"Todos nós sabemos que a dificuldade que temos de eliminar a transmissão vertical da sífilis não é falta de tecnologia, de um medicamento ou de um teste diagnóstico. Nosso maior desafio é proteger as mulheres. Porque infelizmente nós sabemos que muitas vezes identificamos uma mulher infectada por sífilis no começo da consulta do pré-natal, tratamos essa mulher na unidade básica de saúde, mas infelizmente essa mulher, por sua situação de vulnerabilidade, continua sendo infectada pelo seu parceiro ao longo de todo o pré-natal. Isso é o que ainda nos dificulta eliminar a transmissão vertical da sífilis”, contou Padilha.

Prevenção e tratamento

O SUS oferece vacinação contra as hepatites A e B e tratamento para as hepatites B e C. A vacina contra a hepatite B está disponível para toda a população, com vacinação iniciada ao nascer e continuidade conforme o esquema previsto no Calendário Nacional de Vacinação. Pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto também podem receber a vacina.

A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário infantil e é aplicada em dose única aos 15 meses. Também é indicada para pessoas com condições específicas, como doenças crônicas do fígado, hepatites B ou C, coagulopatias, pessoas vivendo com HIV, em uso de PrEP, imunodeprimidas e candidatas ou submetidas a transplante, entre outras situações previstas nos protocolos do Ministério da Saúde.

Para a hepatite C, o SUS oferece antivirais de ação direta (DAA) para adultos e crianças a partir de 3 anos. O tratamento apresenta taxas de cura superiores a 95%.

Para a hepatite B, o SUS oferece tratamento contínuo às pessoas com indicação clínica, reduzindo o risco de progressão da doença e de complicações, como cirrose e câncer de fígado.

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Filipe Farias

Twitter: @_filipefarias

Repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC)