Ministério da Saúde lança campanha sobre riscos de apostas online com retomada do Brasileirão

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Objetivo é conscientizar os cidadãos sobre o atendimento a pessoas com vício em jogo, reconhecido pela CID como transtorno de comportamento aditivo

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O Ministério da Saúde lançou, neste domingo, 26, uma campanha sobre os riscos das apostas online e com orientações aos cidadãos sobre atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para casos envolvendo vício em jogo.

A campanha, veiculada na TV, no rádio e nas redes sociais, começou com a volta do Campeonato Brasileiro de Futebol. O objetivo do Ministério da Saúde é conscientizar os cidadãos sobre o atendimento a pessoas com vício em jogo. A campanha orienta os espectadores quanto ao atendimento por videoconferência nesses casos por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

Segundo o Ministério da Saúde, o vício em jogo é reconhecido pela classificação internacional de doenças (CID) como um transtorno de comportamento aditivo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,2% da população adulta mundial sofre com isso.

O atendimento por videoconferência é feito pelo aplicativo do SUS, na seção 'Miniapps' e no link 'Problemas com jogos de apostas?'. Os cidadãos têm de se submeter a um questionário. Se for identificado um risco moderado ou elevado, o paciente é encaminhado para o teleatendimento. Também há orientações, em outros casos, para atendimento presencial na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A proliferação de sites de apostas esportivas tem causado preocupação no governo federal e em diversos setores da sociedade. O tema tem ganhado cada vez mais espaço no debate político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é crítico das chamadas "bets" e já defendeu a proibição dessa modalidade de aposta.