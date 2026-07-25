O ambiente onde trabalhamos também molda a forma como vivemos.
Em evento promovido pelo JC, especialista em gestão de pessoas discute como liderança e cultura organizacional influenciam diretamente o bem-estar
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Passamos cerca de um terço da vida trabalhando. Ainda assim, durante muito tempo, saúde e ambiente de trabalho caminharam em direções diferentes.
Nos últimos anos, porém, essa realidade mudou. O aumento dos casos de estresse, ansiedade e síndrome de Burnout colocou uma nova pergunta no centro das organizações: qual é o papel das lideranças na construção de ambientes que promovam saúde?
Essa será uma das discussões do JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, que será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.
Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.
Na ocasião, o superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português, Leandro Ortigoza, ministrará a palestra "Cuidar de quem cuida: liderança e bem-estar no novo mundo do trabalho".
Com experiência em liderança, cultura organizacional e desenvolvimento humano, ele mostrará como o bem-estar deixou de ser apenas uma pauta dos profissionais de saúde para se tornar um tema estratégico também para gestores e empresas.
A palestra discutirá como pertencimento, propósito, reconhecimento e ambientes psicologicamente seguros influenciam não apenas o clima organizacional, mas também a saúde física e emocional das pessoas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além de Leandro Ortigoza, participarão como palestrantes a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica.