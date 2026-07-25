O ambiente onde trabalhamos também molda a forma como vivemos.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Em evento promovido pelo JC, especialista em gestão de pessoas discute como liderança e cultura organizacional influenciam diretamente o bem-estar

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Passamos cerca de um terço da vida trabalhando. Ainda assim, durante muito tempo, saúde e ambiente de trabalho caminharam em direções diferentes.

Nos últimos anos, porém, essa realidade mudou. O aumento dos casos de estresse, ansiedade e síndrome de Burnout colocou uma nova pergunta no centro das organizações: qual é o papel das lideranças na construção de ambientes que promovam saúde?

Essa será uma das discussões do JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, que será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.

Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.

Entre os palestrantes do evento, o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a neuropsicóloga Geórgia Menezes; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas &Cultura do RHP - DIVULGAÇÃO

Na ocasião, o superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português, Leandro Ortigoza, ministrará a palestra "Cuidar de quem cuida: liderança e bem-estar no novo mundo do trabalho".

Com experiência em liderança, cultura organizacional e desenvolvimento humano, ele mostrará como o bem-estar deixou de ser apenas uma pauta dos profissionais de saúde para se tornar um tema estratégico também para gestores e empresas.

A palestra discutirá como pertencimento, propósito, reconhecimento e ambientes psicologicamente seguros influenciam não apenas o clima organizacional, mas também a saúde física e emocional das pessoas.

Além de Leandro Ortigoza, participarão como palestrantes a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica.