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Saúde e Bem-estar | Notícia

O ambiente onde trabalhamos também molda a forma como vivemos.

Em evento promovido pelo JC, especialista em gestão de pessoas discute como liderança e cultura organizacional influenciam diretamente o bem-estar

Por Cinthya Leite Publicado em 25/07/2026 às 10:04
Pertencimento, propósito, reconhecimento e ambientes psicologicamente seguros influenciam não apenas o clima organizacional, mas também a saúde física e emocional das pessoas
Pertencimento, propósito, reconhecimento e ambientes psicologicamente seguros influenciam não apenas o clima organizacional, mas também a saúde física e emocional das pessoas - MAGNIFIC/BANCO DE IMAGENS

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Passamos cerca de um terço da vida trabalhando. Ainda assim, durante muito tempo, saúde e ambiente de trabalho caminharam em direções diferentes.

Nos últimos anos, porém, essa realidade mudou. O aumento dos casos de estresse, ansiedade e síndrome de Burnout colocou uma nova pergunta no centro das organizações: qual é o papel das lideranças na construção de ambientes que promovam saúde?

Essa será uma das discussões do JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, que será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.

Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.

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Entre os palestrantes do evento, o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a neuropsicóloga Geórgia Menezes; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas &Cultura do RHP - DIVULGAÇÃO

Na ocasião, o superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português, Leandro Ortigoza, ministrará a palestra "Cuidar de quem cuida: liderança e bem-estar no novo mundo do trabalho". 

Com experiência em liderança, cultura organizacional e desenvolvimento humano, ele mostrará como o bem-estar deixou de ser apenas uma pauta dos profissionais de saúde para se tornar um tema estratégico também para gestores e empresas.

A palestra discutirá como pertencimento, propósito, reconhecimento e ambientes psicologicamente seguros influenciam não apenas o clima organizacional, mas também a saúde física e emocional das pessoas.

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Além de Leandro Ortigoza, participarão como palestrantes a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica. 

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Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

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