Novo espaço terapêutico para adolescentes e adultos neurodivergentes abre em Piedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Idealizado pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, o espaço utiliza ambientes residenciais para desenvolver habilidades da vida cotidiana

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A Casa Funcional, novo espaço voltado ao atendimento de adolescentes e adultos neurodivergentes, será inaugurada no dia 31 de julho, em Piedade. Idealizada pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, a iniciativa utiliza ambientes que reproduzem uma residência para desenvolver habilidades práticas da vida cotidiana.

A proposta é integrar o processo terapêutico a atividades como preparar refeições, organizar a casa, cuidar da higiene pessoal, administrar compromissos e planejar a rotina, estimulando autonomia e independência em situações semelhantes às vividas pelos pacientes.

Segundo Helena Possidônio, o objetivo é aproximar a terapia da realidade diária. "Quando o paciente vivencia situações reais, o aprendizado ganha mais significado e amplia as possibilidades de autonomia", afirma.

Para Suiene Alvino, o espaço também busca atender à crescente demanda por serviços destinados a adolescentes e adultos neurodivergentes, público que ainda encontra oferta limitada de atendimento especializado.

A inauguração será realizada na 3ª Travessa São Sebastião, nº 3.400, em Piedade, reunindo familiares, profissionais e convidados para conhecer o novo espaço.