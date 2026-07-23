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Saúde e Bem-estar | Notícia

Novo espaço terapêutico para adolescentes e adultos neurodivergentes abre em Piedade

Idealizado pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, o espaço utiliza ambientes residenciais para desenvolver habilidades da vida cotidiana

Por JC Publicado em 23/07/2026 às 15:35 | Atualizado em 23/07/2026 às 15:36
Helena Possidônio e Suiene Alvino são as fundadoras da Casa Funcional
Helena Possidônio e Suiene Alvino são as fundadoras da Casa Funcional - ARQUIVO PESSOAL

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A Casa Funcional, novo espaço voltado ao atendimento de adolescentes e adultos neurodivergentes, será inaugurada no dia 31 de julho, em Piedade. Idealizada pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, a iniciativa utiliza ambientes que reproduzem uma residência para desenvolver habilidades práticas da vida cotidiana.

A proposta é integrar o processo terapêutico a atividades como preparar refeições, organizar a casa, cuidar da higiene pessoal, administrar compromissos e planejar a rotina, estimulando autonomia e independência em situações semelhantes às vividas pelos pacientes.

Segundo Helena Possidônio, o objetivo é aproximar a terapia da realidade diária. "Quando o paciente vivencia situações reais, o aprendizado ganha mais significado e amplia as possibilidades de autonomia", afirma.

Para Suiene Alvino, o espaço também busca atender à crescente demanda por serviços destinados a adolescentes e adultos neurodivergentes, público que ainda encontra oferta limitada de atendimento especializado.

A inauguração será realizada na 3ª Travessa São Sebastião, nº 3.400, em Piedade, reunindo familiares, profissionais e convidados para conhecer o novo espaço.

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