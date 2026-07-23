Novo espaço terapêutico para adolescentes e adultos neurodivergentes abre em Piedade
Idealizado pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, o espaço utiliza ambientes residenciais para desenvolver habilidades da vida cotidiana
Por
JC
Publicado em 23/07/2026 às 15:35
| Atualizado em 23/07/2026 às 15:36
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Casa Funcional, novo espaço voltado ao atendimento de adolescentes e adultos neurodivergentes, será inaugurada no dia 31 de julho, em Piedade. Idealizada pelas terapeutas Helena Possidônio e Suiene Alvino, a iniciativa utiliza ambientes que reproduzem uma residência para desenvolver habilidades práticas da vida cotidiana.
A proposta é integrar o processo terapêutico a atividades como preparar refeições, organizar a casa, cuidar da higiene pessoal, administrar compromissos e planejar a rotina, estimulando autonomia e independência em situações semelhantes às vividas pelos pacientes.
Segundo Helena Possidônio, o objetivo é aproximar a terapia da realidade diária. "Quando o paciente vivencia situações reais, o aprendizado ganha mais significado e amplia as possibilidades de autonomia", afirma.
Para Suiene Alvino, o espaço também busca atender à crescente demanda por serviços destinados a adolescentes e adultos neurodivergentes, público que ainda encontra oferta limitada de atendimento especializado.
A inauguração será realizada na 3ª Travessa São Sebastião, nº 3.400, em Piedade, reunindo familiares, profissionais e convidados para conhecer o novo espaço.