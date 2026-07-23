Canetas emagrecedoras: Entenda os riscos do uso sem acompanhamento médico
Apesar da eficácia no tratamento da obesidade, o medicamento pode oferecer riscos quando utilizados sem acompanhamento médico ou de maneira irregular
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Nos últimos anos, o uso de canetas emagrecedoras para o tratamento da obesidade e do sobrepeso tem ganhado cada vez mais espaço, aumentando também a procura desses medicamentos para fins estéticos, porém eles exigem indicação médica e acompanhamento especializado.
A popularização desses tratamentos nas redes sociais, muitas vezes impulsionada pela divulgação de resultados sem respaldo científico, tem levantado preocupações sobre a banalização do uso dessas terapias e os riscos à saúde.
De acordo com o médico nutrólogo e professor da Afya Educação Médica Recife, Dr. Dyego Augusto, a promoção de métodos sem evidência pode levar as pessoas a caírem em falsas promessas e até a colocar a própria saúde em risco.
“Quando se une um marketing pesado com a vulnerabilidade do paciente em querer estar adequado dentro de um padrão estético, ele assume riscos. Então tem que ter muito cuidado, porque esses riscos podem ser fatais. E parece que essa banalização está fazendo com que as pessoas assumam esses riscos.”
O especialista também alerta para a compra de medicamentos de forma clandestina, os pacientes devem tomar cuidado com produtos de baixo custo, muitas vezes trazidos do exterior sem registros ou laudos médicos.
“Quando o paciente compra a medicação, existe um laudo de comprovação técnica. Sem esse laudo, ele não sabe se dentro da seringa tem mesmo a medicação. São coisas básicas, mas que as pessoas estão realmente deixando de lado porque acham que não podem perder a oportunidade”, ressalta.
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Diagnóstico e tratamento
O uso de medicamentos injetáveis é indicado para pacientes diagnosticados com obesidade ou sobrepeso, especialmente aqueles que já possuem comorbidades como diabetes, colesterol alterado ou hipertensão.
O diagnóstico deve ser realizado por um clínico ou outros profissionais de saúde, como um nutricionista. No entanto, a prescrição e a condução do tratamento são atribuições médicas.
“O paciente chega no médico com o diagnóstico e com os exames laboratoriais, para que ele consiga traçar uma estratégia e saber conduzir esse paciente através de doses de progressão, de respostas, de ajustes, é a forma mais correta de ser feita a construção desse paciente.”
Segundo o Dr. Dyego Augusto, uma das vantagens das versões injetáveis é a possibilidade de melhorar a adesão de alguns pacientes, principalmente devido à frequência de aplicação, que pode ser semanal em determinados tratamentos.
“Essas moléculas injetáveis, elas ganharam força principalmente pela adesão ser muito facilitada, porque são medicações de uso semanal. Então, a necessidade de fazer o uso diário de medicações com efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal é reduzida, e isso é uma vantagem em relação às terapêuticas tradicionais”, explica.
Uso sem acompanhamento pode trazer riscos
A utilização do medicamento sem acompanhamento médico pode provocar efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, como náuseas, vômitos, constipação e refluxo.
"O paciente pode ter constipação se tomar uma dose errada, ou pode ter distensão abdominal, dor abdominal, náusea, refluxo. Todos podem estar relacionados à medicação, mas se não houver uma uma orientação clara e um ajuste de dose ele pode ser prejudicado com a intensificação desses efeitos colaterais.”
Outro ponto destacado pelo nutrólogo é o risco de perda excessiva de massa muscular durante o processo de emagrecimento, o que pode comprometer a composição corporal e levar à perda patológica de músculos, além de favorecer a flacidez.
Por isso, o tratamento deve ser individualizado e acompanhado de estratégias que contribuam para a preservação da massa muscular e para a manutenção dos resultados obtidos.
O especialista também alerta que os medicamentos não devem ser utilizados exclusivamente com objetivos estéticos. O tratamento deve considerar o estado geral de saúde do paciente, seus hábitos e possíveis doenças associadas.
“Não houve estudo para uso estético, as medicações têm fins muito claros com relação ao tratamento de diabetes. Então, não deve ser estimulado o uso estético, a indicação para esses medicamentos é diabetes e emagrecimento em pacientes com o diagnóstico de obesidade”, explica.
Principais substâncias utilizadas
De acordo com o especialista, entre as substâncias que possuem evidências científicas relacionadas ao tratamento da obesidade estão a Liraglutida, presente em medicamentos como Victoza e Saxenda, além da Semaglutida e a Tirzepatida, que são popularmente conhecidas como Mounjaro.
A Retatrutida, por sua vez, apresenta resultados promissores em estudos, mas ainda está em desenvolvimento e não deve ser utilizada clinicamente antes das aprovações regulatórias necessárias.