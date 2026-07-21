Recife integra histórico clínico de pacientes do SUS entre rede municipal e Real Hospital Português
Parceria permite que profissionais consultem registros de atendimentos e amplia a integração de informações entre os serviços de saúde
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A Prefeitura do Recife e o Real Hospital Português (RHP) firmaram, nesta terça-feira (21), uma parceria para integrar o histórico clínico de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na rede municipal e no Ambulatório de Beneficência Maria Fernanda, unidade do hospital dedicada a atendimentos beneficentes e do SUS.
Segundo a Prefeitura, esta é a primeira parceria público-privada da capital pernambucana voltada ao compartilhamento estruturado de informações assistenciais entre a rede municipal e uma instituição filantrópica.
A integração começa pelo compartilhamento do Registro de Atendimento Clínico (RAC). Com a medida, profissionais da rede municipal poderão consultar o histórico de atendimentos realizados pelos pacientes no Ambulatório Maria Fernanda. As equipes do Real Hospital Português também terão acesso às informações clínicas registradas na rede pública municipal.
Na prática, a medida permite que os profissionais tenham mais informações sobre o histórico de saúde dos pacientes durante o atendimento. A expectativa é reduzir a repetição de informações e exames, além de auxiliar na tomada de decisões clínicas.
O que muda para o paciente?
A integração permite que informações sobre atendimentos realizados em diferentes serviços de saúde sejam compartilhadas entre as equipes autorizadas. Com isso, o paciente pode não precisar repetir todo o histórico clínico a cada novo atendimento.
A Prefeitura afirma que a iniciativa também pode contribuir para reduzir retrabalho e otimizar o uso de recursos públicos.
O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou que a parceria faz parte da estratégia de transformação digital da saúde municipal. “Estamos construindo uma saúde pública cada vez mais conectada e eficiente. Essa parceria mostra que, quando o poder público e instituições comprometidas com a população trabalham juntos, conseguimos oferecer um atendimento mais seguro, reduzir desperdícios e colocar a tecnologia a serviço das pessoas”, declarou.
A secretária municipal de Saúde, Luciana Albuquerque, disse que a integração deve contribuir para a continuidade dos tratamentos e para a redução da repetição de exames.
A solução foi desenvolvida com base nos padrões da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). De acordo com a Prefeitura, a tecnologia foi projetada para permitir futuras integrações com outras instituições e redes de saúde.
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Entre as próximas etapas previstas estão o compartilhamento de resultados de exames laboratoriais e de informações relacionadas à prescrição e à dispensação de medicamentos.