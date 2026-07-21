Pernambuco receberá mais de 20 mil tubetes de insulina glargina para distribuição pelo SUS
Medicamento será destinado a crianças, adolescentes e idosos após avaliação clínica; estado também receberá 5.618 canetas reutilizáveis
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Pernambuco receberá 20.563 tubetes de insulina glargina para distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (21), que o estado também terá 5.618 canetas reutilizáveis para a aplicação do medicamento. A entrega dos dispositivos está prevista para os próximos dias.
A distribuição faz parte da transição gradual da insulina NPH para a insulina glargina na rede pública de saúde. O medicamento será disponibilizado para pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e para pessoas com 70 anos ou mais que tenham diabetes tipo 1 ou tipo 2.
A substituição da insulina NPH pela glargina não será automática. O acesso dependerá de avaliação clínica e prescrição médica. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta será feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite uma aplicação diária. A mudança no tratamento pode contribuir para um controle mais estável da glicemia e reduzir o risco de episódios de hipoglicemia.
Como ter acesso à insulina glargina
Para solicitar a avaliação para a troca do tratamento, o paciente deve procurar a UBS mais próxima com a receita médica emitida e carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem fazer a solicitação para crianças e adolescentes que estejam dentro do público-alvo.
A equipe multiprofissional da unidade de saúde avaliará o quadro clínico e a possibilidade de mudança do tratamento. Os pacientes e familiares também receberão orientações sobre a aplicação e o armazenamento do medicamento.
Junto com a insulina, serão entregues uma caneta reutilizável, com validade de três anos, e as agulhas necessárias para a aplicação.