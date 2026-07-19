Estudo do Imip compara reabilitação presencial e remota em pacientes pós-AVC; saiba como participar
Pesquisa oferece três meses de tratamento gratuito em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para voluntários cadastrados
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) abriu inscrições para um estudo científico que compara a eficácia da reabilitação presencial em relação à telerreabilitação em voluntários que sofreram acidente vascular cerebral (AVC).
A pesquisa oferece acompanhamento multidisciplinar e gratuito por um período de três meses a adultos diagnosticados com a condição.
Reabilitação presencial versus remota
Desenvolvido por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS), o estudo avalia os impactos do atendimento à distância realizado por videochamadas com suporte em tempo real de terapeutas, em comparação com as consultas prestadas na sede da instituição.
Os voluntários selecionados recebem assistência integrada em três áreas de cuidado:
- Fisioterapia: voltada à recuperação do desempenho físico e funcional;
- Terapia ocupacional: focada na independência para realização de tarefas diárias;
- Fonoaudiologia: direcionada ao tratamento de limitações na comunicação, alimentação e deglutição.
"A reabilitação especializada é o pilar que devolve a autonomia, a funcionalidade e a qualidade de vida a quem sofreu a lesão cerebral", destaca Marcela Oliveira, coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação do Imip (CER IV - IMIP).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sinais de alerta exigem socorro imediato
O AVC figura entre as principais causas de morte e incapacidade temporária ou permanente. Profissionais do Imip reforçam que a agilidade no atendimento inicial é o fator decisivo para limitar danos às funções motoras e cognitivas.
Os principais sintomas de urgência que indicam a necessidade de socorro médico imediato incluem:
- Perda de força ou formigamento em um lado do corpo;
- Dificuldade para articular palavras ou compreender a fala;
- Confusão mental, tontura e perda de equilíbrio;
- Alterações repentinas na visão;
- Dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente.
Como se inscrever no estudo
A participação é aberta a adultos que sofreram um ou mais episódios de AVC e buscam acompanhamento terapêutico.
O cadastro pode ser feito pelo telefone (81) 3049-7649 ou por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela instituição.