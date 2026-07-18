Cada mente é única: por que reconhecer as diferenças também é promover saúde
Neuropsicóloga Geórgia Menezes leva ao evento JC Saúde e Bem-Estar 2026 uma reflexão sobre singularidade, neurodiversidade e acolhimento
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Existe uma maneira correta de aprender? De prestar atenção? De sentir? De se relacionar? Durante muito tempo, a sociedade respondeu "sim", criou padrões e passou a comparar todas as pessoas a partir deles. Hoje, a neurociência vem mostrando uma realidade muito mais complexa: cérebros diferentes processam o mundo de maneiras diferentes.
Essa compreensão está na base do conceito de neurodiversidade, tema que vem ganhando espaço nas discussões sobre saúde mental, educação e qualidade de vida.
Durante o JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência, vai conduzir uma palestra sobre a importância de reconhecer a singularidade como parte do cuidado em saúde.
O encontro será realizado no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife. Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o evento tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC.
O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.
A proposta da palestra de Geórgia é ampliar a discussão sobre bem-estar para além dos diagnósticos e dos rótulos, a fim de mostrar que promover saúde também significa criar ambientes mais acolhedores, respeitosos e preparados para lidar com diferentes formas de funcionamento da mente humana.
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Mais do que uma conversa sobre neurodivergência, será uma reflexão sobre inclusão, empatia e humanidade, para ressaltar que não existe bem-estar quando tentamos fazer todas as pessoas caberem no mesmo molde.
Além da apresentação de Geórgia, o evento contará com palestras do médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; e de Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).