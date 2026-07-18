Cada mente é única: por que reconhecer as diferenças também é promover saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neuropsicóloga Geórgia Menezes leva ao evento JC Saúde e Bem-Estar 2026 uma reflexão sobre singularidade, neurodiversidade e acolhimento

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Existe uma maneira correta de aprender? De prestar atenção? De sentir? De se relacionar? Durante muito tempo, a sociedade respondeu "sim", criou padrões e passou a comparar todas as pessoas a partir deles. Hoje, a neurociência vem mostrando uma realidade muito mais complexa: cérebros diferentes processam o mundo de maneiras diferentes.

Essa compreensão está na base do conceito de neurodiversidade, tema que vem ganhando espaço nas discussões sobre saúde mental, educação e qualidade de vida.

Durante o JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência, vai conduzir uma palestra sobre a importância de reconhecer a singularidade como parte do cuidado em saúde.

O encontro será realizado no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife. Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o evento tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC.

O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.

Entre os palestrantes do evento, o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a neuropsicóloga Geórgia Menezes; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas &Cultura do RHP - DIVULGAÇÃO

A proposta da palestra de Geórgia é ampliar a discussão sobre bem-estar para além dos diagnósticos e dos rótulos, a fim de mostrar que promover saúde também significa criar ambientes mais acolhedores, respeitosos e preparados para lidar com diferentes formas de funcionamento da mente humana.

Mais do que uma conversa sobre neurodivergência, será uma reflexão sobre inclusão, empatia e humanidade, para ressaltar que não existe bem-estar quando tentamos fazer todas as pessoas caberem no mesmo molde.

Além da apresentação de Geórgia, o evento contará com palestras do médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; e de Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).