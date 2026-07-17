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Saúde e Bem-estar | Notícia

Padilha defende avanço na vacinação infantil e cita Zé Gotinha e Pix como criações brasileiras

O ministro também falou sobre o Implanon, implante contraceptivo subdérmico de longa duração e que há conversas para produção nacional da tecnologia

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/07/2026 às 19:46
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - JOÃO RISI/MS

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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou nesta sexta-feira, 17, os avanços que o Brasil teve na "Copa do Mundo da Vacinação", deixando de figurar entre os 20 e também entre os 40 países com pior desempenho em imunização infantil, de acordo com o Unicef.

Ao comentar o resultado, durante agenda no Rio de Janeiro, o ministro comparou o personagem Zé Gotinha ao Pix, defendendo-os como criações genuinamente brasileiras: "O Zé Gotinha é uma grande figura brasileira, igual o Pix, esse é nosso".

O sistema brasileiro de pagamentos instantâneos foi um dos fatores analisados em uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos, com base na Seção 301, e que resultou, nesta semana, numa nova rodada de tarifas impostas ao Brasil.

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Padilha participou de agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), no Rio de Janeiro, com a presença do ministro Guilherme Boulos, do prefeito Eduardo Cavaliere e do governador interino Ricardo Couto.

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Implante contraceptivo

Na ocasião, ele também falou sobre o Implanon, implante contraceptivo subdérmico de longa duração e disse ainda que há conversas para produção nacional da tecnologia em parceria com a Fiocruz.

O ministro exaltou que, além da atuação no Brasil, a Fiocruz busca ampliar sua presença internacional. Padilha citou a recente inauguração de um escritório em Lisboa, em Portugal, e afirmou que há planejamento para abrir uma representação na Etiópia.

Padilha também mencionou a inauguração do que chamou de primeira Escola Nacional de Saúde Pública do continente africano, inspirada no modelo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca e viabilizada por uma parceria entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde de Moçambique.

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