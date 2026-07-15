Conheça exame inovador que pode evitar biópsias e descobre doenças no fígado em fase inicial

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A elastografia é um exame que oferece mais conforto ao paciente. O Jayme da Fonte Diagnóstico é o único a realizar a elastografia hepática 3D no NO/NE

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A elastografia hepática é um exame de imagem que surge como opção à biópsia tradicional realizada no fígado para detecção e monitoramento de determinadas doenças. Na prática, esse procedimento é considerado não invasivo e indolor, medindo a rigidez e elasticidade do fígado.

Para os pacientes, a elasografia pode descobrir doenças como fibrose, cirosse e esteatose - essa última sendo mais conhecida como gordura no fígado. "O maior benefício da elastografia é permitir uma avaliação detalhada do fígado sem necessidade de procedimentos invasivos", detalha o médico radiologista Alexandre da Fonte, do Hospital Jayme da Fonte.

Alexandre da Fonte, radiologista do Hospital Jayme da Fonte - Jonas Quirino/JC Imagem

O exame pode ser feito de duas formas, sendo ela por meio de ultrassonografia ou por ressonância magnética. "No ultrassom, a elastografia é incorporada ao exame convencional do abdome, praticamente sem alterar a rotina do paciente. Já na ressonância magnética, é utilizado um pequeno dispositivo posicionado sobre o abdome que produz vibrações. Essas vibrações atravessam o fígado e são analisadas pelo equipamento, permitindo medir com grande precisão o grau de endurecimento do órgão", explica.

Benefícios para o paciente

A avaliação detalhada do fígado é essencial para mapear o agravamento de doenças na região. A elastografia consegue medir o nível de rigidez hepática, sem que o paciente seja submetido a um procedimento invasivo.

O exame é indicado sempre que existe a suspeita de alguma doença que possa comprometer o fígado, sendo utilizado em pacientes com hepatites virais crônicas (hepatites B e C), além da avaliação da doença hepática gordurosa (gordura no fígado).

Apesar da elastografia hepática ser um método já reconhecido pela comunidade médica e de saúde para avaliação do fígado no meio médico, o exame não é amplamente conhecido pelos pacientes, o que pode gerar algumas dúvidas. Em linhas gerais, este é um procedimento simples, sendo necessário apenas jejum de quatro a seis horas, sem riscos para o paciente.



"A elastografia permite identificar essas alterações precocemente, muitas vezes antes do aparecimento dos sintomas", defende o profissional. "Além disso, o exame permite acompanhar a evolução dessas doenças ao longo do tempo e verificar se o tratamento está surtindo efeito".





Entenda como a elastografia hepática funciona - João Lubambo/Artes JC

Pioneirismo no Nordeste

Além do pioneirismo de mais de 10 anos na técnica convencional de elastografia por ressonância, o Jayme da Fonte Diagnóstico se consolida como o único serviço das regiões Norte e Nordeste a realizar a elastografia hepática 3D. Esta técnica avançada permite uma varredura ainda mais profunda do fígado, sendo possível flagrar processos inflamatórios bem no início em pacientes com gordura no fígado.

Esse nível de precisão colocou a instituição pernambucana em um seleto grupo global. O centro de diagnóstico mantém uma parceria científica com a prestigiada Mayo Clinic, dos Estados Unidos, referência mundial em saúde, para o desenvolvimento de pesquisas na área de hepatologia. O serviço atua ainda em estreita parceria com o Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP).

Atendimento integrado

Funcionando de forma totalmente integrada ao Complexo Hospitalar Jayme da Fonte, no bairro das Graças, no Recife, a unidade realiza exames tanto para pacientes internados quanto externos, oferecendo cobertura para diversos planos de saúde e modalidades particulares.