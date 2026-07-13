Fatores sociais e de infraestrutura elevam taxa de cesarianas no Brasil, afirma Unicef
Estudo do Unicef aponta que falhas no pré-natal, medo da dor e falta de rede de apoio impactam a escolha das gestantes pela via de parto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A alta taxa de cesarianas no Brasil é motivada por fatores psicológicos, sociais e estruturais, e não apenas por decisões individuais das gestantes. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
Atualmente, mais de 60% dos nascimentos no país ocorrem por meio de procedimentos cirúrgicos, índice que se aproxima de 90% quando analisada apenas a rede privada de saúde. O levantamento foi desenhado para identificar os motivos que levam mulheres que inicialmente desejavam o parto normal a serem submetidas a uma cesariana.
Aspectos psicológicos e disparidades entre redes
De acordo com o estudo, a trajetória até a definição da via de parto é fortemente impactada pelo contexto social e pelas experiências prévias da gestante ou de seu círculo social. Os principais fatores identificados foram:
- Histórico e traumas: o medo generalizado da dor, o compartilhamento de relatos negativos por parte de familiares e o receio de vivenciar episódios associados à violência obstétrica;
- Realidade no SUS: na rede pública, a opção pelo parto normal é frequentemente motivada pela necessidade de uma recuperação física mais rápida, uma vez que muitas mães relatam ausência de rede de apoio familiar ou comunitário para o pós-parto;
- Realidade na rede privada: nos hospitais particulares, a preferência pelo parto vaginal costuma estar atrelada ao maior nível de informação sobre os benefícios biológicos do procedimento e ao acesso financeiro a equipes médicas especializadas.
Falhas estruturais no acompanhamento médico
O Unicef identificou lacunas importantes na assistência de saúde durante o período gestacional. A falta de protagonismo da mulher na reta final da gravidez decorre, sobretudo, de falhas de orientação ao longo das consultas de pré-natal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As gestantes entrevistadas apontaram que recebem poucas informações técnicas sobre as etapas do trabalho de parto e desconhecem a existência ou a aplicação do plano de parto.
O relatório detalha que muitas mulheres enfrentam a sensação de que a decisão final sobre o procedimento é centralizada na equipe médica, sem espaço para o consenso. Além disso, o acesso à analgesia de parto — recurso que mitiga as dores do processo natural — é considerado restrito no Sistema Único de Saúde (SUS).
Recomendações para o sistema de saúde
Para reverter o cenário de cirurgias sem indicação clínica, o organismo internacional propõe uma revisão nos modelos de atendimento vigentes e estruturou um conjunto de metas recomendadas para gestores públicos e privados:
- Qualificar o atendimento básico e o repasse de informações no pré-natal; Ampliar a oferta e o acesso facilitado à analgesia na rede pública;
- Fortalecer as políticas públicas voltadas ao parto humanizado;
- Revisar os modelos de remuneração e plantão que favorecem a realização de cesarianas eletivas.
A entidade também iniciou uma campanha de conscientização para incentivar que as escolhas informadas das gestantes sejam respeitadas pelas equipes de saúde.