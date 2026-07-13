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Saúde e Bem-estar | Notícia

Campanha busca ampliar conscientização sobre o TDAH no Brasil

Nova etapa da iniciativa destaca diagnóstico precoce, combate ao preconceito e informação sobre o transtorno em crianças e adultos

Por JC Publicado em 13/07/2026 às 18:57
TDAH, TDA e dislexia têm características distintas (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)
TDAH, TDA e dislexia têm características distintas (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock) - Portal Edicase

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A campanha TDAH Levado a Sério iniciou uma nova etapa com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e estimular o acesso à informação baseada em evidências.

Nesta fase, a campanha passa a contar com a apresentadora Sabrina Sato como embaixadora. Diagnosticada com TDAH, ela participará das ações voltadas à divulgação de informações sobre o transtorno e seus impactos na vida de crianças, adolescentes e adultos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência mundial estimada de TDAH entre crianças e adolescentes varia de 3% a 8%. No Brasil, a estimativa é de 7,6% entre pessoas de 6 a 17 anos, 5,2% na faixa de 18 a 44 anos e 6,1% entre pessoas com mais de 44 anos que apresentam sintomas do transtorno.

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A iniciativa busca estimular o debate sobre saúde mental em escolas, famílias e ambientes de trabalho, além de reforçar a importância do diagnóstico adequado, do acolhimento e do tratamento.

Criada em 2024, a campanha reúne ações de educação e conscientização voltadas a profissionais de saúde, educadores, familiares e pacientes.

O projeto reúne especialistas das áreas de psiquiatria, psicologia e educação para discutir os impactos do TDAH no desempenho escolar, nas relações sociais e no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Também são oferecidas orientações para famílias e equipes pedagógicas sobre identificação, acolhimento e apoio aos estudantes.

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