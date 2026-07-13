Campanha busca ampliar conscientização sobre o TDAH no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova etapa da iniciativa destaca diagnóstico precoce, combate ao preconceito e informação sobre o transtorno em crianças e adultos

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A campanha TDAH Levado a Sério iniciou uma nova etapa com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e estimular o acesso à informação baseada em evidências.

Nesta fase, a campanha passa a contar com a apresentadora Sabrina Sato como embaixadora. Diagnosticada com TDAH, ela participará das ações voltadas à divulgação de informações sobre o transtorno e seus impactos na vida de crianças, adolescentes e adultos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência mundial estimada de TDAH entre crianças e adolescentes varia de 3% a 8%. No Brasil, a estimativa é de 7,6% entre pessoas de 6 a 17 anos, 5,2% na faixa de 18 a 44 anos e 6,1% entre pessoas com mais de 44 anos que apresentam sintomas do transtorno.

A iniciativa busca estimular o debate sobre saúde mental em escolas, famílias e ambientes de trabalho, além de reforçar a importância do diagnóstico adequado, do acolhimento e do tratamento.

Criada em 2024, a campanha reúne ações de educação e conscientização voltadas a profissionais de saúde, educadores, familiares e pacientes.

O projeto reúne especialistas das áreas de psiquiatria, psicologia e educação para discutir os impactos do TDAH no desempenho escolar, nas relações sociais e no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Também são oferecidas orientações para famílias e equipes pedagógicas sobre identificação, acolhimento e apoio aos estudantes.

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