A medicina está voltando a falar de algo que nunca deveria ter esquecido: os nossos hábitos
Presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica participa do JC Saúde e Bem-Estar e discute como estilo de vida é um grande pilares da saúde
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Durante muito tempo, a medicina concentrou seus maiores esforços em diagnosticar doenças e desenvolver tratamentos cada vez mais eficazes. Esse avanço continua sendo fundamental. Mas uma pergunta ganhou força nos últimos anos: e se a melhor estratégia fosse evitar que a doença aparecesse?
Essa é a base da chamada medicina do estilo de vida, uma abordagem sustentada por evidências científicas que coloca hábitos cotidianos no centro da prevenção e do tratamento das doenças crônicas.
Não se trata de substituir medicamentos nem de simplificar problemas complexos. A proposta é reconhecer que fatores como alimentação, atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, conexões sociais e abandono do tabagismo exercem influência direta sobre a saúde.
É justamente esse olhar que será apresentado pelo médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, durante o JC Saúde e Bem-Estar 2026.
O evento é promovido pelo Jornal do Commercio e será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.
Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.
Reconhecido por defender uma medicina que estimula mudanças de comportamento e protagonismo do paciente, Gustavo Miranda discutirá como pequenas decisões tomadas diariamente podem produzir impactos importantes ao longo da vida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A palestra dele dialogará com um movimento crescente na saúde mundial: compreender que viver mais depende, cada vez menos, apenas da tecnologia e cada vez mais da forma como construímos nossa rotina.
No Dia Nacional da Saúde, a reflexão ganha ainda mais significado: cuidar da saúde começa antes da doença e muito antes do consultório.
Além de Gustavo Miranda, participarão como palestrantes a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).