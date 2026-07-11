A medicina está voltando a falar de algo que nunca deveria ter esquecido: os nossos hábitos

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Presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica participa do JC Saúde e Bem-Estar e discute como estilo de vida é um grande pilares da saúde

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Durante muito tempo, a medicina concentrou seus maiores esforços em diagnosticar doenças e desenvolver tratamentos cada vez mais eficazes. Esse avanço continua sendo fundamental. Mas uma pergunta ganhou força nos últimos anos: e se a melhor estratégia fosse evitar que a doença aparecesse?

Essa é a base da chamada medicina do estilo de vida, uma abordagem sustentada por evidências científicas que coloca hábitos cotidianos no centro da prevenção e do tratamento das doenças crônicas.

Não se trata de substituir medicamentos nem de simplificar problemas complexos. A proposta é reconhecer que fatores como alimentação, atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, conexões sociais e abandono do tabagismo exercem influência direta sobre a saúde.

É justamente esse olhar que será apresentado pelo médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, durante o JC Saúde e Bem-Estar 2026.

O evento é promovido pelo Jornal do Commercio e será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.

Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.

Entre os palestrantes do evento, o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a neuropsicóloga Geórgia Menezes; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas &Cultura do RHP - DIVULGAÇÃO

Reconhecido por defender uma medicina que estimula mudanças de comportamento e protagonismo do paciente, Gustavo Miranda discutirá como pequenas decisões tomadas diariamente podem produzir impactos importantes ao longo da vida.

A palestra dele dialogará com um movimento crescente na saúde mundial: compreender que viver mais depende, cada vez menos, apenas da tecnologia e cada vez mais da forma como construímos nossa rotina.

No Dia Nacional da Saúde, a reflexão ganha ainda mais significado: cuidar da saúde começa antes da doença e muito antes do consultório.

Além de Gustavo Miranda, participarão como palestrantes a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).