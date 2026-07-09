Subir escadas e sentir falta de ar pode indicar insuficiência cardíaca, alertam cardiologistas
Doença afeta cerca de 1,7 milhão de brasileiros e pode ser confundida com sedentarismo ou envelhecimento; diagnóstico precoce é fundamental
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Perder o fôlego ao subir escadas ou realizar pequenos esforços nem sempre é consequência da falta de condicionamento físico. O sintoma pode indicar insuficiência cardíaca, condição que atinge cerca de 1,7 milhão de brasileiros.
O alerta é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que marca nesta quinta-feira (9) o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca.
Além da falta de ar durante esforços, a doença também pode provocar fadiga muscular e retenção de líquidos, sintomas frequentemente confundidos com efeitos naturais do envelhecimento ou do sedentarismo.
Esforço físico costuma revelar o problema
Segundo o cardiologista Marcus Simões, membro da SBC e coordenador da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, é durante atividades que exigem mais do organismo que os primeiros sinais costumam aparecer.
"Durante o esforço físico, o coração é mais requisitado. Quando você força a musculatura, ela tem que receber mais sangue, e aí o coração tem que bombear mais sangue. Então, é na hora do esforço que o coração usualmente demonstra que não está bem"
O especialista destaca que, diante desses sintomas, é importante procurar avaliação médica para investigar a causa.
Condição pode ser consequência de outras doenças
A insuficiência cardíaca é mais frequente entre idosos e mulheres e, na maioria das vezes, surge como consequência de outras doenças que comprometem o funcionamento do coração.
"Também pode se manifestar quando uma válvula do coração está doente, ou por doenças crônico-degenerativas, como diabetes e a hipertensão, que vão lesando lentamente o músculo do coração. Temos também algumas doenças regionais, como a doença de Chagas", complementa o médico.
Com a evolução do quadro, o coração perde a capacidade de bombear sangue adequadamente para o organismo, o que leva ao aparecimento dos sintomas.
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Diagnóstico precoce reduz risco de complicações
De acordo com Marcus Simões, a insuficiência cardíaca pode ser a primeira manifestação de doenças cardiovasculares graves. "O paciente pode ter múltiplas internações hospitalares, porque ele descompensa e tem um risco de mortalidade de 30% a 50% ao longo de 5 anos", alerta.
O diagnóstico começa pela avaliação clínica. "Para obter uma diferenciação e fechar o diagnóstico, a gente pode lançar mão do raio-x de tórax, ecocardiograma, ultrassom do coração e exames de sangue, com biomarcadores".
Tratamento exige medicamentos e atividade física
Embora não tenha cura, a insuficiência cardíaca pode ser controlada com medicamentos, muitos deles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a SBC, cerca de um em cada quatro casos de descompensação ocorre porque o paciente interrompe o tratamento.
Infecções, arritmias, hipertensão, infarto e miocardite também podem agravar a doença e levar à necessidade de internação. A prática de exercícios físicos orientados também faz parte do tratamento.
"Tanto o coração quanto a musculatura esquelética precisam de atividade física. A ideia é aliviar os sintomas, tratar a insuficiência cardíaca, tratar a doença de base que levou à insuficiência, para permitir que o paciente faça exercícios graduados e progressivos, para reassumir sua qualidade de vida."
Nova diretriz será lançada em outubro
As recomendações mais atualizadas para o diagnóstico e o tratamento da insuficiência cardíaca farão parte da nova Diretriz Brasileira sobre a doença, que será apresentada em outubro durante o 81º Congresso Brasileiro de Cardiologia, no Rio de Janeiro.
O documento reunirá as evidências científicas mais recentes para orientar a prática clínica dos médicos em todo o país.