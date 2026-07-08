Olinda inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta quarta-feira (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A partir desta quarta-feira (8), o imunizante está disponível nas policlínicas da cidade e no Shopping Patteo, de segunda a sexta-feira

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A partir desta quarta-feira (8), Olinda começa a intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo. O imunizante está disponível nas policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no Shopping Patteo, também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A recomendação é que a população esteja com a caderneta de vacinação, para que seja verificado pelos profissionais, quais e quantas doses o cidadão precisa tomar.

Quem deve se vacinar

Crianças de 12 meses irão receber a primeira dose da vacina tríplice viral, enquanto crianças de 15 meses, recebem a segunda dose, por meio da vacina tetraviral ou da tríplice viral associada ao imunizante contra a varicela, conforme disponibilidade.

Pessoas de 5 a 29 anos com esquema vacinal incompleto também devem procurar os pontos de imunização para receber duas doses, e adultos de 30 a 59 anos sem comprovação de vacinação, é recomendada a aplicação de, pelo menos, uma dose.

Além disso, há a recomendação para os profissionais da saúde, que devem ter duas doses da tríplice viral.



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