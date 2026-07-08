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Saúde e Bem-estar | Notícia

Olinda inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta quarta-feira (8)

A partir desta quarta-feira (8), o imunizante está disponível nas policlínicas da cidade e no Shopping Patteo, de segunda a sexta-feira

Por Anaís Coelho Publicado em 08/07/2026 às 8:51
Olinda inicia campanha de vacina&ccedil;&atilde;o contra o sarampo nesta quarta-feira (8)
Olinda inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta quarta-feira (8) - Foto: Rafael Nascimento/MS

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A partir desta quarta-feira (8), Olinda começa a intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo. O imunizante está disponível nas policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no Shopping Patteo, também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A recomendação é que a população esteja com a caderneta de vacinação, para que seja verificado pelos profissionais, quais e quantas doses o cidadão precisa tomar.

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Quem deve se vacinar

Crianças de 12 meses irão receber a primeira dose da vacina tríplice viral, enquanto crianças de 15 meses, recebem a segunda dose, por meio da vacina tetraviral ou da tríplice viral associada ao imunizante contra a varicela, conforme disponibilidade.

Pessoas de 5 a 29 anos com esquema vacinal incompleto também devem procurar os pontos de imunização para receber duas doses, e adultos de 30 a 59 anos sem comprovação de vacinação, é recomendada a aplicação de, pelo menos, uma dose.

Além disso, há a recomendação para os profissionais da saúde, que devem ter duas doses da tríplice viral.

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