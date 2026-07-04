Muito antes do consultório: por que a forma como vivemos define o futuro da saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Evento realizado pelo Jornal do Commercio reúne especialistas para discutir como estilo de vida, saúde mental e liderança refinem conceito de saúde

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Durante décadas, a saúde foi associada quase exclusivamente ao diagnóstico e ao tratamento de doenças. Era comum procurar um médico apenas quando algo não ia bem. Hoje, porém, esse modelo começa a mudar.

A ciência tem demonstrado, de forma cada vez mais consistente, que a maior parte da saúde é construída muito antes da doença aparecer. Dormir bem, alimentar-se adequadamente, praticar atividade física, cultivar relações saudáveis, administrar o estresse e viver em ambientes que favoreçam o bem-estar passaram a ser reconhecidos como fatores decisivos para a longevidade e a qualidade de vida.

É essa mudança de paradigma que inspira o JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, que será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.

Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.

Entre os palestrantes do evento, o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a neuropsicóloga Geórgia Menezes; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas &Cultura do RHP - DIVULGAÇÃO

A programação foi construída para mostrar que saúde não é apenas ausência de doença. É resultado das escolhas que fazemos diariamente, da forma como nossa mente funciona e dos ambientes onde vivemos e trabalhamos.

O objetivo do encontro é ampliar essa conversa. Hoje sabemos que prevenção, saúde mental, cultura organizacional e estilo de vida não são temas isolados. Eles fazem parte de um mesmo ecossistema de bem-estar.

Entre os palestrantes, estão o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).

Mais do que discutir doenças, o evento propõe uma reflexão sobre o futuro da saúde, através de um caminho que começa muito antes do consultório.