Muito antes do consultório: por que a forma como vivemos define o futuro da saúde
Evento realizado pelo Jornal do Commercio reúne especialistas para discutir como estilo de vida, saúde mental e liderança refinem conceito de saúde
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Durante décadas, a saúde foi associada quase exclusivamente ao diagnóstico e ao tratamento de doenças. Era comum procurar um médico apenas quando algo não ia bem. Hoje, porém, esse modelo começa a mudar.
A ciência tem demonstrado, de forma cada vez mais consistente, que a maior parte da saúde é construída muito antes da doença aparecer. Dormir bem, alimentar-se adequadamente, praticar atividade física, cultivar relações saudáveis, administrar o estresse e viver em ambientes que favoreçam o bem-estar passaram a ser reconhecidos como fatores decisivos para a longevidade e a qualidade de vida.
É essa mudança de paradigma que inspira o JC Saúde e Bem-Estar 2026, evento promovido pelo Jornal do Commercio, que será realizado em 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.
Com o tema "Bem-estar como prioridade: o futuro da saúde começa pelo estilo de vida", o encontro tem a curadoria da jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC. O evento reunirá especialistas para discutir como ciência, comportamento, saúde mental e gestão de pessoas transformam a forma de compreender o cuidado.
A programação foi construída para mostrar que saúde não é apenas ausência de doença. É resultado das escolhas que fazemos diariamente, da forma como nossa mente funciona e dos ambientes onde vivemos e trabalhamos.
O objetivo do encontro é ampliar essa conversa. Hoje sabemos que prevenção, saúde mental, cultura organizacional e estilo de vida não são temas isolados. Eles fazem parte de um mesmo ecossistema de bem-estar.
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Entre os palestrantes, estão o médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica; a psicóloga e neuropsicóloga Geórgia Menezes, mestre e doutoranda com foco em neurociências e neurodivergência; e Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas & Cultura do Real Hospital Português (RHP).
Mais do que discutir doenças, o evento propõe uma reflexão sobre o futuro da saúde, através de um caminho que começa muito antes do consultório.