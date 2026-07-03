Pernambuco anuncia distribuição de bengalas articuladas e atendimento odontológico especializado para neurodivergentes
A estruturação da fila para a entrega de bengalas articuladas decorre de demandas apresentadas à Secretaria de Assistência Social do Estado
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O governo de Pernambuco anunciou duas novas iniciativas voltadas à inclusão e à saúde voltadas para pessoas com deficiência e crianças neurodivergentes. As medidas incluem a criação de um fluxo oficial para a distribuição de bengalas articuladas para pessoas cegas e o início do atendimento odontológico especializado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências, com previsão de início para o mês de julho.
A estruturação da fila para a entrega de bengalas articuladas decorre de demandas apresentadas à Secretaria de Assistência Social. A viabilização do fornecimento dos equipamentos ocorrerá por meio da Secretaria de Saúde (SES), que organizará o cadastro e o atendimento dos beneficiários. A iniciativa faz parte do programa PE Acessível, lançado em 2025, que destina recursos para projetos de acessibilidade e engloba ações transversais entre sete secretarias estaduais.
Em paralelo, o atendimento odontológico para crianças neurodivergentes será realizado a partir de um convênio entre a gestão estadual e a Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE). O serviço será concentrado em um prédio locado e equipado pelo governo na Avenida Norte, no Recife, após período em que as atividades da instituição funcionavam de forma descentralizada. O acordo com a FOP prevê também a capacitação regionalizada de profissionais para que os municípios possam expandir o serviço localmente.
Os anúncios foram feitos durante a cerimônia de conclusão do curso de Especialização em Atenção Multiprofissional em Transtornos do Neurodesenvolvimento, realizada no auditório da SES. A formação, desenvolvida pela Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (Segtes) em parceria com a UPE, titulou 70 profissionais com o objetivo de descentralizar e capilarizar a assistência técnica a pessoas com TEA no estado. O evento reuniu representantes da administração pública, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (Cosems-PE), do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.