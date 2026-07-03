Cisam inaugura complexo de assistência à saúde da mulher com investimento de R$ 4,6 milhões

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Nova estrutura reúne centro de parto humanizado, casa da gestante e ampliação da emergência obstétrica; expectativa é ampliar em 75 os partos mensais

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A assistência à saúde da mulher em Pernambuco ganhou um reforço nesta sexta-feira (3) com a inauguração do Complexo de Assistência Humanizada à Saúde da Mulher, no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), unidade da Universidade de Pernambuco (UPE), no Recife.

Com investimento de R$ 4,6 milhões, o novo complexo reúne o Centro de Parto Normal (CPN) Florescer, a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), o espaço Todas as Flores, além da requalificação da urgência e emergência obstétrica e ginecológica e do Promarias.

Ao todo, a estrutura ocupa uma área de 1.264 metros quadrados. As obras já foram concluídas e os espaços receberam mobiliário, equipamentos médico-hospitalares e insumos para o início dos atendimentos.

Centro de parto terá cinco novos leitos

Com a inauguração do CPN Florescer, o Cisam passa a contar com cinco novos leitos destinados ao parto normal de risco habitual, o que deve ampliar em cerca de 75 o número de partos realizados por mês na unidade.

O serviço seguirá o modelo de assistência humanizada do Sistema Único de Saúde (SUS), com acompanhamento realizado por enfermeiros obstetras.

Segundo a diretora do Cisam, Maria Benita Spinelli, o novo espaço foi planejado para garantir mais conforto e segurança às gestantes durante o trabalho de parto.

"O objetivo é acolher as mulheres e oferecer um espaço mais digno e respeitoso, onde elas possam parir com segurança e tranquilidade, acompanhadas pelos familiares e vivendo esse momento da forma mais humanizada possível", afirmou, em entrevista à TV Jornal.

As cinco suítes foram equipadas com recursos como banheira, bola, cavalinho e espaldar, permitindo que a gestante escolha os métodos que mais contribuam para o trabalho de parto.

Casa da Gestante terá 20 leitos

O complexo também conta com a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que dispõe de 20 leitos destinados ao acolhimento de gestantes, puérperas e mães de recém-nascidos internados na unidade.

De acordo com Maria Benita Spinelli, o espaço permitirá que as mulheres permaneçam próximas dos filhos durante o período de internação.

"A Casa da Gestante vai acolher mulheres grávidas ou não grávidas e seus bebês que precisem permanecer no hospital para algum tratamento. As mães cujos filhos estiverem internados poderão ficar nesse espaço para estarem mais próximas deles", explicou.

Além da ampliação da assistência às pacientes, o novo complexo também será utilizado na formação de enfermeiros obstetras da Universidade de Pernambuco e dos programas estaduais de residência, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuarão na rede pública de saúde.

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