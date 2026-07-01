Uso de vape também afeta a saúde bucal e pode prejudicar a gengiva, explica periodontista

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Apesar de não haver combustão do tabaco, o cigarro eletrônico vaporiza substâncias que entram diretamente em contato com os tecidos da boca

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Embora muitas pessoas considerem o cigarro eletrônico uma alternativa menos nociva ao cigarro convencional, especialistas alertam que o uso do vape também pode trazer prejuízos à saúde bucal. O contato frequente dos aerossóis com a gengiva, os dentes e a mucosa da boca pode favorecer inflamações, alterar o equilíbrio da microbiota oral e aumentar o risco de doenças periodontais.

A periodontista e implantodontista Dra. Cristina Miura explica que, apesar de não haver combustão do tabaco, o cigarro eletrônico vaporiza substâncias que entram diretamente em contato com os tecidos da boca.

"O cigarro eletrônico não queima tabaco, mas vaporiza substâncias que chegam diretamente à mucosa bucal. A gengiva não distingue o tipo de dispositivo. Ela responde à agressão", afirma.

No Brasil, a fabricação, importação, comercialização, distribuição e divulgação de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009. Ainda assim, o uso desses produtos se popularizou, principalmente entre jovens e ex-fumantes.

Inflamação pode evoluir sem sinais aparentes

Os líquidos utilizados nos vapes podem conter nicotina, propilenoglicol, glicerina vegetal, aromatizantes e outros compostos químicos. Segundo a especialista, essas substâncias podem modificar o ambiente da boca e favorecer o crescimento de bactérias associadas à doença periodontal.

A nicotina também reduz a oxigenação das células de defesa da gengiva, facilitando a instalação de microrganismos nocivos.

"A nicotina é a nicotina, seja no cigarro de papel, no eletrônico ou no narguilé. Ela reduz o suprimento de oxigênio para as células de defesa da gengiva e pode abrir caminho para que bactérias associadas à doença periodontal se instalem", explica.

Outro fator de atenção é que usuários de produtos com nicotina podem apresentar menos sangramento gengival devido à vasoconstrição provocada pela substância. Isso pode mascarar processos inflamatórios em andamento.

"A ausência de sangramento não deve ser vista, sozinha, como garantia de saúde. Em quem usa nicotina, o sinal pode estar mascarado, enquanto o processo inflamatório segue em curso", destaca.

Quais sinais merecem atenção?

Além das doenças gengivais, o vape também pode favorecer o surgimento de cáries, boca seca e irritações na mucosa bucal.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Retração da gengiva;

Dentes com aparência mais longa;

Espaços escuros entre os dentes;

Sensibilidade na gengiva;

Mau hálito persistente;

Boca seca frequente;

Manchas, feridas ou alterações na cor e na textura da mucosa bucal.

De acordo com a especialista, a redução da saliva provocada pelo propilenoglicol presente em muitos líquidos diminui a proteção natural da boca contra bactérias e ácidos, aumentando o risco de problemas bucais.

Vape sem nicotina também exige cuidados

Mesmo os dispositivos comercializados como livres de nicotina não são considerados isentos de riscos. Aromatizantes, solventes e outros compostos presentes nos líquidos podem irritar a mucosa e alterar o equilíbrio do ambiente bucal.

"Não existe aerossol neutro para a gengiva. O calor, os compostos químicos e a alteração do pH já podem comprometer o ambiente bucal. A ausência de nicotina reduz um fator de risco, mas não elimina todos os outros", ressalta.

Cigarro eletrônico - Guga Matos/JC Imagem

Acompanhamento odontológico é recomendado

A Dra. Cristina orienta que usuários frequentes de vape, cigarro eletrônico ou narguilé mantenham acompanhamento periódico com um periodontista, mesmo na ausência de dor ou sangramento.

A avaliação permite identificar precocemente sinais de inflamação, retração gengival e alterações nas estruturas que sustentam os dentes, aumentando as chances de um tratamento menos invasivo.

"O tratamento funciona melhor quando a gente também olha para os fatores que mantêm a inflamação. Reduzir ou interromper o uso, quando possível, faz parte do cuidado, mas isso precisa ser conduzido com orientação, sem julgamento", conclui.

A recomendação é procurar um especialista ao perceber retração da gengiva, mobilidade dos dentes, boca seca persistente, sensibilidade, mau hálito contínuo ou qualquer alteração na mucosa bucal. Segundo a periodontista, o diagnóstico precoce é fundamental para controlar a doença e preservar os dentes naturais.



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