Mamógrafo Móvel oferece 1.920 exames gratuitos de mamografia no Recife no mês de julho
Atendimento será realizado em 24 pontos itinerantes da cidade, sem necessidade de agendamento
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O Mamógrafo Móvel da Secretaria de Saúde do Recife vai disponibilizar 1.920 exames gratuitos de mamografia durante o mês de julho. A iniciativa será realizada em 24 pontos itinerantes distribuídos pela cidade e é voltada para mulheres cis e homens trans, com idade entre 50 e 74 anos, residentes na capital pernambucana.
Não é necessário agendamento prévio. Para realizar o exame, basta comparecer a um dos locais de atendimento com documento oficial com foto e comprovante de residência. Os resultados ficarão prontos em até 30 dias. A programação completa dos pontos de atendimento pode ser consultada no link: https://bit.ly/mamografo_julho_2026
Ao todo, serão ofertadas 80 vagas por dia em cada caminhão, sendo 40 no turno da manhã, das 8h às 12h, e 40 à tarde, das 13h às 17h.
Exame é fundamental para o diagnóstico precoce
Segundo a Secretaria de Saúde, a ação integra a estratégia de ampliação do acesso ao rastreamento do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a mamografia é o método mais eficaz para reduzir a mortalidade causada pela doença quando realizada dentro dos programas de rastreamento.
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A coordenadora da Política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula, destaca que a descentralização do serviço aumenta as chances de diagnóstico precoce e tratamento adequado.
"Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz", afirma.
Ela também reforça a importância de retirar o resultado do exame e apresentá-lo ao médico responsável pelo acompanhamento.
"Mas tão importante quanto fazer a mamografia é buscar o resultado e levar ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, o profissional de saúde possa dar o encaminhamento necessário", ressalta.
Os resultados poderão ser retirados na unidade de saúde onde o exame foi realizado ou na unidade mais próxima, caso o atendimento tenha ocorrido em um ponto itinerante. Pessoas fora da faixa etária contemplada pela ação devem procurar uma unidade da Atenção Básica para avaliação e, se necessário, encaminhamento ao atendimento especializado.
Atenção aos sinais da doença
A Secretaria de Saúde orienta a população a observar possíveis alterações nas mamas, como caroços, vermelhidão, mudanças na textura da pele, alterações no mamilo, secreção fora do período de gestação ou amamentação e aumento dos gânglios no pescoço ou nas axilas.
Além da realização periódica da mamografia dentro da faixa etária indicada, hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, também contribuem para a prevenção do câncer de mama.