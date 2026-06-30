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Saúde e Bem-estar | Notícia

Campanha do Agasalho arrecada doações para pacientes e acompanhantes do IMIP

A campanha recebe doações de cobertores, mantas, casacos, roupas em geral e toalhas, desde que os itens estejam em bom estado de conservação

Por Aisha Vitória Publicado em 30/06/2026 às 17:51
As doações podem ser entregues diretamente no setor de Voluntariado do IMIP
As doações podem ser entregues diretamente no setor de Voluntariado do IMIP - Foto: Divulgação

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Com a chegada do inverno, a Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, por meio do Voluntariado da instituição, está promovendo a Campanha do Agasalho para arrecadar itens destinados a pacientes e acompanhantes atendidos no hospital.

A iniciativa busca oferecer mais conforto às famílias que acompanham tratamentos no IMIP. Muitas delas vêm do interior de Pernambuco e de estados vizinhos e, durante o período de baixas temperaturas, nem sempre possuem roupas e agasalhos adequados para enfrentar o frio nas enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs).

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Sobre a campanha e como doar

A campanha recebe doações de cobertores, mantas, casacos, roupas em geral e toalhas, desde que os itens estejam em bom estado de conservação e prontos para uso.

Segundo a organização, cada doação contribui para tornar mais acolhedora a permanência dos pacientes e de seus acompanhantes durante o período de tratamento.

As doações podem ser entregues diretamente no setor de Voluntariado do IMIP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 2122-4725.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

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