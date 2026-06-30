Campanha do Agasalho arrecada doações para pacientes e acompanhantes do IMIP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A campanha recebe doações de cobertores, mantas, casacos, roupas em geral e toalhas, desde que os itens estejam em bom estado de conservação

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Com a chegada do inverno, a Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, por meio do Voluntariado da instituição, está promovendo a Campanha do Agasalho para arrecadar itens destinados a pacientes e acompanhantes atendidos no hospital.

A iniciativa busca oferecer mais conforto às famílias que acompanham tratamentos no IMIP. Muitas delas vêm do interior de Pernambuco e de estados vizinhos e, durante o período de baixas temperaturas, nem sempre possuem roupas e agasalhos adequados para enfrentar o frio nas enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs).

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Sobre a campanha e como doar

A campanha recebe doações de cobertores, mantas, casacos, roupas em geral e toalhas, desde que os itens estejam em bom estado de conservação e prontos para uso.

Segundo a organização, cada doação contribui para tornar mais acolhedora a permanência dos pacientes e de seus acompanhantes durante o período de tratamento.

As doações podem ser entregues diretamente no setor de Voluntariado do IMIP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 2122-4725.



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