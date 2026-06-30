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Saúde e Bem-estar | Notícia

Caminhada em Boa Viagem busca ampliar conscientização sobre o lipedema neste domingo (5)

O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços

Por Aisha Vitória Publicado em 30/06/2026 às 17:34 | Atualizado em 30/06/2026 às 17:36
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O lipedema atinge apenas as mulheres e é caracterizado pelo acúmulo desproporcional de gordura nas pernas, principalmente, mas pode aparecer também nos braços. - Reprodução/Freepik

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Recife será um dos pontos de mobilização da campanha nacional de conscientização sobre o lipedema, doença inflamatória crônica que ainda é pouco conhecida, apesar de afetar milhões de mulheres no Brasil.

Neste domingo (5), a Praia de Boa Viagem receberá uma caminhada gratuita que reunirá pacientes, familiares, profissionais de saúde e apoiadores da causa.

A iniciativa é promovida pela ONG Movimento Lipedema, braço social do Instituto Lipedema Brasil, e ocorrerá simultaneamente em outras 26 cidades do Brasil e do exterior. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer o acolhimento às pessoas que convivem com a doença.

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O que é lipedema?

O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços, sendo frequentemente confundido com obesidade ou linfedema.

A falta de conhecimento sobre a doença contribui para o subdiagnóstico e pode atrasar o início do tratamento.

Segundo a presidente da ONG Movimento Lipedema, Gabriela Pereira, a caminhada pretende reforçar a importância da conscientização e do apoio às pacientes.

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"A proposta é mostrar que nenhuma mulher está sozinha nessa caminhada. Mais do que uma ação simbólica, o evento busca ampliar o debate público sobre diagnóstico, acolhimento e qualidade de vida das portadoras de lipedema", afirmou.

Importância da ação

Para o diretor do Instituto Lipedema Brasil, Dr. Fábio Kamamoto, ações como essa ajudam a ampliar o conhecimento da população sobre a doença. De acordo com ele, os encontros promovem integração entre pacientes, troca de experiências, fortalecimento emocional e conscientização social.

O especialista destaca que o lipedema afeta cerca de 10 milhões de mulheres no país e pode comprometer significativamente a qualidade de vida quando não é identificado e tratado adequadamente.

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