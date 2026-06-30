Caminhada em Boa Viagem busca ampliar conscientização sobre o lipedema neste domingo (5)
O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços
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Recife será um dos pontos de mobilização da campanha nacional de conscientização sobre o lipedema, doença inflamatória crônica que ainda é pouco conhecida, apesar de afetar milhões de mulheres no Brasil.
Neste domingo (5), a Praia de Boa Viagem receberá uma caminhada gratuita que reunirá pacientes, familiares, profissionais de saúde e apoiadores da causa.
A iniciativa é promovida pela ONG Movimento Lipedema, braço social do Instituto Lipedema Brasil, e ocorrerá simultaneamente em outras 26 cidades do Brasil e do exterior. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer o acolhimento às pessoas que convivem com a doença.
O que é lipedema?
O lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços, sendo frequentemente confundido com obesidade ou linfedema.
A falta de conhecimento sobre a doença contribui para o subdiagnóstico e pode atrasar o início do tratamento.
Segundo a presidente da ONG Movimento Lipedema, Gabriela Pereira, a caminhada pretende reforçar a importância da conscientização e do apoio às pacientes.
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"A proposta é mostrar que nenhuma mulher está sozinha nessa caminhada. Mais do que uma ação simbólica, o evento busca ampliar o debate público sobre diagnóstico, acolhimento e qualidade de vida das portadoras de lipedema", afirmou.
Importância da ação
Para o diretor do Instituto Lipedema Brasil, Dr. Fábio Kamamoto, ações como essa ajudam a ampliar o conhecimento da população sobre a doença. De acordo com ele, os encontros promovem integração entre pacientes, troca de experiências, fortalecimento emocional e conscientização social.
O especialista destaca que o lipedema afeta cerca de 10 milhões de mulheres no país e pode comprometer significativamente a qualidade de vida quando não é identificado e tratado adequadamente.