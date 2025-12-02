Higiene íntima: erros comuns que ainda colocam a saúde feminina em risco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista reforça que hábitos simples, como limpeza correta e escolha de produtos adequados, reduzem infecções e preservam a saúde íntima da mulher

A higienização íntima feminina faz parte da rotina diária, mas pequenos erros, muitas vezes repetidos ao longo da vida, podem causar irritações, alergias, infecções e alterações no pH vaginal.

A ginecologista e obstetra Elis Nogueira explica que práticas simples são determinantes para manter a saúde da região e prevenir complicações.

Escolhas do dia a dia que fazem diferença

Segundo a especialista, até a escolha da calcinha influencia a saúde da vulva. Tecidos leves e respiráveis, como o algodão, reduzem o abafamento e dificultam a proliferação de bactérias.

Ela reforça ainda que absorventes externos e internos devem ser trocados a cada quatro horas, evitando umidade, mau odor e risco aumentado de infecções.

A limpeza correta e um erro muito comum

Um dos equívocos mais recorrentes na higiene íntima feminina está na limpeza após evacuar.

“A higienização deve ser sempre no sentido da vagina para o ânus, nunca ao contrário. Esse cuidado evita que bactérias presentes nas fezes contaminem a vulva”, explica a especialista.

A orientação vale tanto para o papel higiênico quanto para o uso do chuveirinho: primeiro lavar a vulva, depois o ânus.

Durante a relação sexual, a médica alerta para outro ponto importante: não deve haver contato vaginal após toque anal sem higiene prévia das mãos ou do pênis — prática que, segundo ela, está entre as causas mais frequentes de infecções recorrentes.

O que é recomendado após o sexo e o que deve ser evitado

Apesar do mito que circula nas redes, urinar após o sexo não evita gravidez. A médica esclarece que essa prática serve apenas para reduzir o risco de cistite, ajudando a limpar a uretra após o atrito da relação.

O uso de preservativos continua sendo o único método que previne infecções sexualmente transmissíveis e auxilia na prevenção de gravidez não planejada.

A ginecologista recomenda uma higiene externa após o sexo, mas reforça que duchas internas devem ser evitadas.

“Jatos de água ou misturas caseiras empurram bactérias para o colo do útero e podem causar infecções graves, como doença inflamatória pélvica”, explica.

Sabonetes íntimos: vilões ou aliados?

Para a higiene diária, sabonetes neutros ou íntimos de marcas confiáveis são considerados seguros. A especialista alerta, no entanto, para os riscos de receitas caseiras ou produtos “naturais” sem registro sanitário.

“Eles podem causar irritações, alergias e até queimaduras químicas. O risco não compensa”, afirma Elis Nogueira.

A regra de ouro

A médica resume as principais orientações:

higienização diária com produtos adequados;

nada de duchas intravaginais;

atenção à limpeza correta no dia a dia;

troca regular de absorventes;

cuidado redobrado antes e depois da relação sexual.

“Com cuidados simples, é possível preservar a saúde íntima e evitar infecções que, muitas vezes, se tornam frequentes por hábitos incorretos”, conclui a ginecologista.