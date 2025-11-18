Cuidados para evitar danos aos olhos no verão: oftalmologista alerta para riscos comuns da estação
Sol forte, água do mar ou piscina, areia, esportes e protetor solar aumentam irritações oculares e exigem atenção para prevenir complicações
Clique aqui e escute a matéria
Com a chegada do verão, a combinação de sol intenso, água salgada ou clorada, protetor solar e atividades ao ar livre aumenta significativamente o risco de irritações e lesões oculares.
Segundo o oftalmologista Gustavo Lima, do Hospital Oftalmos, essa é a estação que mais exige atenção com a saúde dos olhos, especialmente em ambientes como praia e piscina.
Cuidados
A exposição prolongada à água do mar ou da piscina, sobretudo quando a pessoa abre os olhos debaixo d’água sem proteção, é um dos fatores mais comuns de irritação. Os sintomas costumam se intensificar no fim do dia.
“O ideal é usar colírios lubrificantes e fazer compressas geladas. Em 24 horas deve haver melhora; caso contrário, é importante procurar um oftalmologista”, orienta o médico.
O contato acidental do protetor solar com os olhos, situação frequente principalmente entre crianças, costuma gerar ardência, mas raramente causa problemas mais graves.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Se o produto escorreu para os olhos, basta lavar com água corrente e aguardar. Esses cosméticos já são formulados prevendo algum contato acidental”, afirma Lima.
O uso de óculos escuros com proteção UVA e UVB também é fundamental para evitar danos na córnea, no cristalino e na retina. O especialista alerta que modelos de procedência duvidosa podem piorar os efeitos da radiação solar.
“Sem proteção adequada, o óculos escurece a visão, dilata a pupila e permite maior entrada de raios nocivos, agravando o problema”.
Esportes e uso de lentes de contato exigem cuidados extras
Atividades como vôlei de praia e beach tennis aumentam a exposição a vento e areia, que podem arranhar a superfície ocular.
Em caso de acidente, recomenda-se lavar com água corrente e usar colírio lubrificante. Persistindo a sensação de corpo estranho, é necessário atendimento especializado, já que pequenos grãos podem ficar presos sob a pálpebra.
O médico também faz um alerta para quem usa lentes de contato e frequenta a praia ou a piscina. “Evite mergulhar com lentes. Se não for possível, prefira as de descarte diário, que reduzem o risco de infecções”, explica.
Em caso de dor ou irritação, o uso deve ser suspenso imediatamente. “Se os sintomas não melhorarem em 24 horas, é fundamental consultar um oftalmologista”.
Para quem utiliza lentes com frequência, o especialista lembra que a cirurgia refrativa pode ser uma alternativa segura para reduzir riscos e dar mais liberdade no dia a dia.
Lima reforça que qualquer sinal incomum — como visão turva, pontos brilhantes, dor persistente ou alteração repentina da visão — deve ser avaliado por um profissional credenciado. “A prevenção é sempre o melhor caminho para garantir um Verão tranquilo e sem sustos com a saúde dos olhos”.