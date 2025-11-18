Cuidados para evitar danos aos olhos no verão: oftalmologista alerta para riscos comuns da estação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sol forte, água do mar ou piscina, areia, esportes e protetor solar aumentam irritações oculares e exigem atenção para prevenir complicações

Com a chegada do verão, a combinação de sol intenso, água salgada ou clorada, protetor solar e atividades ao ar livre aumenta significativamente o risco de irritações e lesões oculares.

Segundo o oftalmologista Gustavo Lima, do Hospital Oftalmos, essa é a estação que mais exige atenção com a saúde dos olhos, especialmente em ambientes como praia e piscina.

Cuidados

A exposição prolongada à água do mar ou da piscina, sobretudo quando a pessoa abre os olhos debaixo d’água sem proteção, é um dos fatores mais comuns de irritação. Os sintomas costumam se intensificar no fim do dia.

“O ideal é usar colírios lubrificantes e fazer compressas geladas. Em 24 horas deve haver melhora; caso contrário, é importante procurar um oftalmologista”, orienta o médico.

O contato acidental do protetor solar com os olhos, situação frequente principalmente entre crianças, costuma gerar ardência, mas raramente causa problemas mais graves.

“Se o produto escorreu para os olhos, basta lavar com água corrente e aguardar. Esses cosméticos já são formulados prevendo algum contato acidental”, afirma Lima.

O uso de óculos escuros com proteção UVA e UVB também é fundamental para evitar danos na córnea, no cristalino e na retina. O especialista alerta que modelos de procedência duvidosa podem piorar os efeitos da radiação solar.

“Sem proteção adequada, o óculos escurece a visão, dilata a pupila e permite maior entrada de raios nocivos, agravando o problema”.

Esportes e uso de lentes de contato exigem cuidados extras

Atividades como vôlei de praia e beach tennis aumentam a exposição a vento e areia, que podem arranhar a superfície ocular.

Em caso de acidente, recomenda-se lavar com água corrente e usar colírio lubrificante. Persistindo a sensação de corpo estranho, é necessário atendimento especializado, já que pequenos grãos podem ficar presos sob a pálpebra.

O médico também faz um alerta para quem usa lentes de contato e frequenta a praia ou a piscina. “Evite mergulhar com lentes. Se não for possível, prefira as de descarte diário, que reduzem o risco de infecções”, explica.

Em caso de dor ou irritação, o uso deve ser suspenso imediatamente. “Se os sintomas não melhorarem em 24 horas, é fundamental consultar um oftalmologista”.

Para quem utiliza lentes com frequência, o especialista lembra que a cirurgia refrativa pode ser uma alternativa segura para reduzir riscos e dar mais liberdade no dia a dia.

Lima reforça que qualquer sinal incomum — como visão turva, pontos brilhantes, dor persistente ou alteração repentina da visão — deve ser avaliado por um profissional credenciado. “A prevenção é sempre o melhor caminho para garantir um Verão tranquilo e sem sustos com a saúde dos olhos”.