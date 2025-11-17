Novembro Roxo: como prevenir o parto prematuro e proteger a saúde do bebê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campanha destaca importância do pré-natal, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis para reduzir riscos na gestação

Clique aqui e escute a matéria

A campanha Novembro Roxo reforça, ao longo deste mês, a importância dos cuidados que ajudam a reduzir a prematuridade — quando o parto ocorre antes de 37 semanas.

A mobilização tem como marco o dia mundial da prematuridade, celebrado em 17 de novembro, e chama atenção para estratégias que garantem um início de vida mais seguro para milhões de bebês.

Em 2025, o tema global da campanha é “Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes”, enfatizando que a proteção começa ainda na gestação.

A prematuridade é um desafio mundial: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a principal causa de morte neonatal. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, aproximadamente 11% dos partos.

De acordo com o obstetra Eduardo de Souza, coordenador médico da Maternidade do Hospital São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, parte desses casos pode ser evitada com acompanhamento adequado.

“O pré-natal bem feito é a ferramenta mais poderosa para diminuir riscos. Em qualquer sinal de alteração, a gestante precisa buscar avaliação médica. O cuidado contínuo protege a mãe e o bebê”, afirma.

Inicie o pré-natal o mais cedo possível

A consulta pré-concepcional — antes mesmo da gravidez — permite identificar doenças prévias, como hipertensão, diabetes, obesidade e infecções.

Caso a gestação já tenha começado, o acompanhamento deve ser iniciado imediatamente.

“Quanto mais cedo avaliamos riscos, maiores as chances de intervir a tempo, especialmente em mulheres com histórico de prematuridade ou cirurgias no colo do útero”, orienta o obstetra.

Faça o rastreamento de infecções urinárias e genitais

Infecções, mesmo assintomáticas, podem desencadear inflamação e induzir contrações antes da hora.

Corrimento, coceira ou odor alterado merecem atenção, e exames simples, como urina tipo I e urocultura, ajudam no diagnóstico precoce.

“Identificar e tratar essas infecções reduz de forma significativa o risco de parto prematuro”, explica Souza.

Realize o ultrassom morfológico do segundo trimestre

Esse exame mede o comprimento do colo do útero e permite identificar fragilidade cervical. Quando há risco aumentado, o médico pode indicar:

uso de progesterona;

cerclagem (sutura que reforça o colo);

pessário cervical (dispositivo de sustentação).

“São medidas pouco invasivas, mas muito eficazes para evitar o parto antes do tempo”, destaca o médico.

Atenção aos sinais de trabalho de parto prematuro

Procure atendimento de urgência se houver:

contrações rítmicas;

dor abdominal ou cólica intensa;

pressão na pelve;

aumento do corrimento;

perda de líquido.

Em ambiente hospitalar, é possível administrar medicamentos para interromper as contrações e acelerar a maturação pulmonar do bebê, especialmente antes de 34 semanas.

Mantenha hábitos saudáveis durante toda a gestação

Evitar cigarro e álcool, manter alimentação equilibrada, controlar o ganho de peso e tratar doenças pré-existentes são medidas que fazem diferença.

“A soma desses cuidados com o pré-natal regular reduz complicações e aumenta a segurança da gestação”, finaliza o obstetra.