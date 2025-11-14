fechar
Retinopatia diabética: principal causa de cegueira evitável entre adultos

Especialista alerta que a condição evolui sem sintomas no início e reforça que exames regulares são essenciais para evitar a perda da visão

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 17:31
sobrancelha olho
sobrancelha olho - Pixabay

A retinopatia diabética é uma das complicações mais graves do diabetes e hoje figura como a principal causa de cegueira evitável entre adultos de 20 a 64 anos no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) estima que mais de 10 milhões de brasileiros convivem com algum grau de comprometimento visual decorrente da doença.

Durante o Novembro Diabetes Azul, campanha internacional de conscientização sobre o diabetes, especialistas reforçam a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle adequado da glicemia para evitar o avanço da retinopatia.

Como a retinopatia diabética afeta a visão

De acordo com o oftalmologista Mario Emery Filho, especialista em retina e médico do Hospital Santo Amaro (Santa Casa de Misericórdia do Recife), a retinopatia diabética ocorre devido ao dano progressivo causado pela hiperglicemia nos pequenos vasos sanguíneos da retina.

“A cegueira está associada à fase avançada da doença, conhecida como retinopatia proliferativa, quando há formação de novos vasos na retina e risco de descolamento. O diagnóstico precoce é o que faz a diferença entre preservar a visão ou perdê-la”, explica o especialista.

Nos estágios iniciais, os sintomas são discretos e geralmente passam despercebidos, o que torna o rastreamento indispensável. Entre os sinais de alerta estão:

  • visão borrada;
  • manchas flutuantes;
  • áreas escuras no campo visual;
  • perda progressiva da visão central.

Divulgação
Médico oftalmologista Mario Emery Filho - Divulgação

Quem deve fazer o exame e quando?

O exame de fundo de olho continua sendo o método mais eficaz para identificar alterações retinianas. O oftalmologista orienta:

  • Diabetes tipo 1: exame anual após cinco anos do diagnóstico.
  • Diabetes tipo 2: avaliação desde o diagnóstico.
  • Gestantes com diabetes: exame no início da gestação.

Estágios e formas da doença

A retinopatia diabética se divide em:

  1. Retinopatia diabética não proliferativa: fase inicial, marcada por microaneurismas e pequenos sangramentos;
  2. Retinopatia diabética proliferativa: fase avançada, com crescimento de novos vasos frágeis na retina, risco de sangramento interno e descolamento;
  3. Edema macular diabético: acúmulo de líquido na mácula, área responsável pela visão central, sendo uma das principais causas de baixa visão em diabéticos.

Tratamentos disponíveis

Os avanços terapêuticos têm melhorado significativamente o prognóstico dos pacientes. Entre as principais abordagens estão:

  • Injeções intravítreas de antiangiogênicos;
  • Tratamento a laser (fotocoagulação);
  • Cirurgia vítreo-retiniana, em casos graves com hemorragias ou descolamento.

“Essas terapias têm mostrado excelentes resultados, especialmente quando o controle glicêmico e o acompanhamento médico são mantidos”, ressalta Emery.

Previsões e alerta global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a doença como uma das principais causas de cegueira evitável no mundo.

Com o aumento da longevidade e a alta prevalência do diabetes tipo 2, especialmente em países em desenvolvimento, a projeção é de que o número de brasileiros com complicações oculares diabéticas possa dobrar até 2045.

O recado dos especialistas é unânime: cuidar do diabetes é cuidar da visão. O acompanhamento oftalmológico regular e o controle rigoroso da glicemia são as medidas mais eficazes para evitar a progressão da retinopatia diabética.

