Retinopatia diabética: principal causa de cegueira evitável entre adultos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialista alerta que a condição evolui sem sintomas no início e reforça que exames regulares são essenciais para evitar a perda da visão

Clique aqui e escute a matéria

A retinopatia diabética é uma das complicações mais graves do diabetes e hoje figura como a principal causa de cegueira evitável entre adultos de 20 a 64 anos no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) estima que mais de 10 milhões de brasileiros convivem com algum grau de comprometimento visual decorrente da doença.

Durante o Novembro Diabetes Azul, campanha internacional de conscientização sobre o diabetes, especialistas reforçam a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle adequado da glicemia para evitar o avanço da retinopatia.

Como a retinopatia diabética afeta a visão

De acordo com o oftalmologista Mario Emery Filho, especialista em retina e médico do Hospital Santo Amaro (Santa Casa de Misericórdia do Recife), a retinopatia diabética ocorre devido ao dano progressivo causado pela hiperglicemia nos pequenos vasos sanguíneos da retina.

“A cegueira está associada à fase avançada da doença, conhecida como retinopatia proliferativa, quando há formação de novos vasos na retina e risco de descolamento. O diagnóstico precoce é o que faz a diferença entre preservar a visão ou perdê-la”, explica o especialista.

Nos estágios iniciais, os sintomas são discretos e geralmente passam despercebidos, o que torna o rastreamento indispensável. Entre os sinais de alerta estão:

visão borrada;

manchas flutuantes;

áreas escuras no campo visual;

perda progressiva da visão central.

Médico oftalmologista Mario Emery Filho - Divulgação

Quem deve fazer o exame e quando?

O exame de fundo de olho continua sendo o método mais eficaz para identificar alterações retinianas. O oftalmologista orienta:

Diabetes tipo 1: exame anual após cinco anos do diagnóstico.

exame anual após cinco anos do diagnóstico. Diabetes tipo 2: avaliação desde o diagnóstico.

avaliação desde o diagnóstico. Gestantes com diabetes: exame no início da gestação.

Estágios e formas da doença

A retinopatia diabética se divide em:

Retinopatia diabética não proliferativa: fase inicial, marcada por microaneurismas e pequenos sangramentos; Retinopatia diabética proliferativa: fase avançada, com crescimento de novos vasos frágeis na retina, risco de sangramento interno e descolamento; Edema macular diabético: acúmulo de líquido na mácula, área responsável pela visão central, sendo uma das principais causas de baixa visão em diabéticos.

Tratamentos disponíveis

Os avanços terapêuticos têm melhorado significativamente o prognóstico dos pacientes. Entre as principais abordagens estão:

Injeções intravítreas de antiangiogênicos;

Tratamento a laser (fotocoagulação);

Cirurgia vítreo-retiniana, em casos graves com hemorragias ou descolamento.

“Essas terapias têm mostrado excelentes resultados, especialmente quando o controle glicêmico e o acompanhamento médico são mantidos”, ressalta Emery.

Previsões e alerta global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a doença como uma das principais causas de cegueira evitável no mundo.

Com o aumento da longevidade e a alta prevalência do diabetes tipo 2, especialmente em países em desenvolvimento, a projeção é de que o número de brasileiros com complicações oculares diabéticas possa dobrar até 2045.

O recado dos especialistas é unânime: cuidar do diabetes é cuidar da visão. O acompanhamento oftalmológico regular e o controle rigoroso da glicemia são as medidas mais eficazes para evitar a progressão da retinopatia diabética.