Projeto Mude a Curva cria cadastro nacional da escoliose para mapear pacientes no País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa filantrópica busca identificar pacientes que aguardam cirurgia e reduzir fila de espera do SUS, que ultrapassa quatro anos

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto Mude a Curva está criando o cadastro nacional da escoliose, uma iniciativa que busca mapear pacientes em todo o Brasil que aguardam por cirurgia ou já possuem diagnóstico da doença, mas ainda não conseguiram acesso ao tratamento.

A ação faz parte do esforço do projeto para ampliar o alcance e garantir que mais pessoas recebam o cuidado necessário. No País, cerca de 6 milhões de pessoas convivem com escoliose, e o custo do tratamento particular varia entre R$ 80 mil e R$ 200 mil.

O Mude a Curva realiza mutirões de cirurgias gratuitas para crianças e adolescentes com escoliose grave, com o objetivo de reduzir o tempo médio de espera no SUS, que chega a 4 anos e 3 meses, e transformar vidas por meio da correção de deformidades que podem comprometer órgãos vitais e a qualidade de vida.

Mapeamento ajudará a ampliar o atendimento

Segundo o cirurgião ortopedista pernambucano Carlos Romeiro, um dos fundadores e coordenadores do projeto, a proposta é identificar as regiões com maior carência nesse tipo de cirurgia, especialmente no Nordeste, e direcionar os mutirões para locais com capacidade de recebê-los.

“Estamos tentando formar um cadastro nacional, de forma completamente independente dos gestores públicos, para entender onde estão os pacientes e quais regiões mais precisam de apoio. Assim, poderemos planejar ações mais eficazes e ajudar o maior número possível de pessoas”, destaca Romeiro.

O médico reforça que o projeto é totalmente filantrópico, realizado com o apoio da indústria, de hospitais públicos parceiros e de uma ampla rede de voluntários. Ele também ressalta a importância da participação dos pacientes e familiares no cadastro.

“Peço que entrem em contato com o projeto, enviando informações sobre o diagnóstico, o tempo de espera no SUS e a cidade onde vivem. É um passo essencial para compreendermos o tamanho do problema da escoliose no país”, explica.

Diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações

Romeiro também destaca que o diagnóstico precoce da escoliose é essencial para permitir a intervenção do médico especialista em coluna o quanto antes.

“Isso evita deformidades mais acentuadas que, geralmente, só podem ser tratadas por meio de cirurgia”, reforça o ortopedista.

Projeto Mude a Curva: impacto e resultados

O Mude a Curva reúne cirurgiões de todo o País e é conduzido pelo Brazilian Spine Study Group (BSSG), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo operar pacientes regulados pelo SUS com deformidades vertebrais.

Quem quiser participar do Cadastro Nacional da Escoliose pode preencher o formulário online aqui.

