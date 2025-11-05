Novembro Diabetes Azul reforça alerta para retinopatia diabética, causa importante de cegueira evitável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Condição silenciosa e progressiva pode causar perda irreversível da visão; diagnóstico precoce e controle glicêmico são fundamentais para prevenir

Clique aqui e escute a matéria

Visão embaçada, manchas ou distorções na visão podem indicar que a diabetes já está comprometendo os olhos. Durante o Novembro Diabetes Azul, campanha global de conscientização sobre a doença, o alerta também se volta para a saúde ocular: uma das áreas mais afetadas pelo descontrole glicêmico.

A retinopatia diabética, silenciosa nas fases iniciais e progressiva, é considerada uma das principais causas de cegueira evitável no mundo.

O que é a retinopatia diabética

A condição ocorre quando os pequenos vasos sanguíneos da retina, responsável por formar as imagens enviadas ao cérebro, sofrem danos devido à hiperglicemia prolongada. Nos estágios iniciais, os sintomas são raros, o que torna o diagnóstico precoce essencial.

“O paciente muitas vezes só procura o oftalmologista quando a visão central já está comprometida”, explica o oftalmologista e especialista em retina Paulo Saunders. “A hiperglicemia provoca alterações importantes nos vasos retinianos, e o acompanhamento regular é fundamental.”

A dimensão do problema

Dados divulgados pela revista The Lancet em 2024 mostram que o número de adultos vivendo com diabetes ultrapassou 800 milhões — quatro vezes mais do que em 1990. A pesquisa foi conduzida pela NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, levantamento do Ipec a pedido da farmacêutica Bayer revelou que 76% dos latino-americanos desconhecem a retinopatia diabética, mesmo sendo a principal causa de perda visual entre pessoas com diabetes.

Sintomas que merecem atenção

Embora frequentemente assintomática no início, os seguintes sinais podem surgir conforme a doença avança:

Visão embaçada;

Manchas, sombras ou pontos escuros na visão;

Distorção das imagens;

Perda da visão periférica ou central;

“Esses sintomas geralmente aparecem em fases moderadas ou avançadas. Por isso, quem tem diabetes deve procurar um retinólogo assim que recebe o diagnóstico”, reforça Saunders.

Tem cura?

A retinopatia diabética não tem cura, mas pode ser controlada, especialmente quando identificada cedo. As estratégias incluem:

Controle rigoroso da glicemia com dieta, medicamentos e insulina;

Tratamento com laser;

Injeções intraoculares;

Cirurgia vitreorretiniana em casos graves.

“Detectar cedo é o ponto-chave. O acompanhamento regular permite tratar antes que ocorram danos irreversíveis”, destaca o médico.