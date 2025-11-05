Imip reúne pacientes e especialistas para discutir avanços do implante coclear
Evento destaca impacto do "ouvido biônico" na reabilitação auditiva, promove troca de experiências e discute desafios no acesso pelo SUS
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realiza, nesta sexta-feira (7), a partir das 9h, o 17º Encontro Anual de Usuários de Implante Coclear. A programação acontecerá no auditório Alice Figueira e reunirá pacientes, familiares e profissionais de saúde em atividades lúdicas, apresentações culturais e roda de diálogo.
O encontro visa promover integração entre usuários do dispositivo e ampliar o debate sobre os avanços, desafios e perspectivas no tratamento da surdez severa a profunda. O momento também reforça a importância do acompanhamento multiprofissional para o desenvolvimento auditivo e da fala.
Pioneirismo e impacto no tratamento da surdez
Pioneiro em Pernambuco na realização de cirurgias de implante coclear pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Imip mantém o serviço desde 2008. Atualmente, são feitas entre seis e oito cirurgias por mês, totalizando mais de 500 procedimentos já realizados, todos com acompanhamento contínuo pela equipe especializada.
“O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido como ouvido biônico, capaz de restaurar a audição em pacientes com perda auditiva profunda. Seu impacto na qualidade de vida é significativo”, destaca o otorrinolaringologista Francisco de Biase, coordenador do serviço.
A maior parte dos pacientes atendidos tem até quatro anos de idade, com famílias vindas do Recife, Região Metropolitana, interior de Pernambuco e também de outros estados, como Alagoas, Paraíba, Roraima, Maranhão e Amazonas.
O que é o implante coclear?
O implante coclear é um dispositivo eletrônico composto por uma parte interna, implantada cirurgicamente, e uma parte externa, que capta o som e o transmite ao sistema auditivo do paciente.
Diferente dos aparelhos auditivos tradicionais, o implante estimula diretamente o nervo auditivo, permitindo a percepção sonora em casos de perda severa a profunda.
Quem pode receber o implante?
A indicação do implante coclear depende de avaliação médica e fonoaudiológica. Geralmente, o dispositivo é recomendado para pessoas que não obtiveram benefício suficiente com aparelhos auditivos convencionais.
Quanto mais cedo é feita a intervenção em crianças, melhores tendem a ser os resultados no desenvolvimento da linguagem.
Como é o atendimento no Imip?
O serviço de implante coclear do Imip funciona de segunda a sexta, no segundo andar do ambulatório especializado. Além da cirurgia, os pacientes recebem acompanhamento multiprofissional, incluindo otorrinolaringologia, fonoaudiologia e terapia auditiva.