fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Imip reúne pacientes e especialistas para discutir avanços do implante coclear

Evento destaca impacto do "ouvido biônico" na reabilitação auditiva, promove troca de experiências e discute desafios no acesso pelo SUS

Por Maria Clara Trajano Publicado em 05/11/2025 às 14:02
Implante coclear &eacute; indicado a pessoas que praticamente n&atilde;o escutam e que n&atilde;o se beneficiaram de pr&oacute;teses convencionais
Implante coclear é indicado a pessoas que praticamente não escutam e que não se beneficiaram de próteses convencionais - Helia Scheppa/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realiza, nesta sexta-feira (7), a partir das 9h, o 17º Encontro Anual de Usuários de Implante Coclear. A programação acontecerá no auditório Alice Figueira e reunirá pacientes, familiares e profissionais de saúde em atividades lúdicas, apresentações culturais e roda de diálogo.

O encontro visa promover integração entre usuários do dispositivo e ampliar o debate sobre os avanços, desafios e perspectivas no tratamento da surdez severa a profunda. O momento também reforça a importância do acompanhamento multiprofissional para o desenvolvimento auditivo e da fala.

Leia Também

Pioneirismo e impacto no tratamento da surdez

Pioneiro em Pernambuco na realização de cirurgias de implante coclear pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Imip mantém o serviço desde 2008. Atualmente, são feitas entre seis e oito cirurgias por mês, totalizando mais de 500 procedimentos já realizados, todos com acompanhamento contínuo pela equipe especializada.

“O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido como ouvido biônico, capaz de restaurar a audição em pacientes com perda auditiva profunda. Seu impacto na qualidade de vida é significativo”, destaca o otorrinolaringologista Francisco de Biase, coordenador do serviço.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A maior parte dos pacientes atendidos tem até quatro anos de idade, com famílias vindas do Recife, Região Metropolitana, interior de Pernambuco e também de outros estados, como Alagoas, Paraíba, Roraima, Maranhão e Amazonas.

O que é o implante coclear?

O implante coclear é um dispositivo eletrônico composto por uma parte interna, implantada cirurgicamente, e uma parte externa, que capta o som e o transmite ao sistema auditivo do paciente.

Diferente dos aparelhos auditivos tradicionais, o implante estimula diretamente o nervo auditivo, permitindo a percepção sonora em casos de perda severa a profunda.

Quem pode receber o implante?

A indicação do implante coclear depende de avaliação médica e fonoaudiológica. Geralmente, o dispositivo é recomendado para pessoas que não obtiveram benefício suficiente com aparelhos auditivos convencionais.

Quanto mais cedo é feita a intervenção em crianças, melhores tendem a ser os resultados no desenvolvimento da linguagem.

Como é o atendimento no Imip?

O serviço de implante coclear do Imip funciona de segunda a sexta, no segundo andar do ambulatório especializado. Além da cirurgia, os pacientes recebem acompanhamento multiprofissional, incluindo otorrinolaringologia, fonoaudiologia e terapia auditiva.

Leia também

Ouvido biônico: 1º implante em criança com zika congênita é realizado em PE
Saúde

Ouvido biônico: 1º implante em criança com zika congênita é realizado em PE
Pernambuco documenta primeiro caso de perda auditiva associada ao zika
Saúde

Pernambuco documenta primeiro caso de perda auditiva associada ao zika

Compartilhe

Tags