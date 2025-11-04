Recife abre mais de 2 mil vagas para mamografia gratuita em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação da Prefeitura do Recife oferece 2.080 exames sem agendamento em 26 pontos da cidade, reforçando prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

A prefeitura do Recife está oferecendo 2.080 vagas para exames de mamografia durante o mês de novembro. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Saúde (Sesau), busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama por meio do mamógrafo móvel, que percorrerá 26 locais nos oito distritos sanitários da capital.

Segundo a coordenadora de saúde da mulher, Daianny de Paula, a estratégia reforça o cuidado integral. “A Sesau mantém uma rede estruturada para garantir atenção completa à saúde da mulher, do rastreamento ao tratamento. Com o mamógrafo móvel, conseguimos levar o exame até os territórios e fortalecer o diagnóstico precoce”, destaca.

Quem pode fazer o exame

Podem realizar a mamografia mulheres e homens trans entre 50 e 74 anos, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

Para ser atendido, basta apresentar:

documento de identificação;

cartão do SUS;

comprovante de residência.

Cada ponto oferece 80 vagas por dia, sendo 40 pela manhã (8h às 12h) e 40 à tarde (13h às 17h). O resultado pode ser retirado em até 30 dias na unidade onde o exame foi realizado ou no centro de saúde mais próximo.

Sinais de alerta que precisam de atenção

É importante observar mudanças nas mamas, como:

nódulo firme e geralmente indolor;

vermelhidão ou pele com aspecto de “casca de laranja”;

alterações no mamilo;

saída de secreção fora da amamentação;

inchaço em linfonodos no pescoço ou axilas.

Detectar alterações precocemente aumenta as chances de sucesso no tratamento. Além do exame, hábitos como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física também ajudam na prevenção.

Onde fazer a mamografia

O mamógrafo móvel passará por 26 pontos da cidade ao longo do mês. A programação completa de locais e datas está disponível no link oficial do município.