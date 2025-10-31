Prefeitura do Recife realiza Dia D da vacinação antirrábica com 301 postos neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação ocorre das 8h às 17h em toda a cidade; meta é imunizar 180 mil cães e gatos contra a raiva em um único dia

A Prefeitura do Recife promove, neste sábado (1º), o Dia D da campanha de vacinação antirrábica. Serão 301 postos volantes distribuídos pelos oito distritos sanitários, funcionando das 8h às 17h, para imunizar cães e gatos com mais de três meses que não tenham recebido a vacina no último ano.

A expectativa é atingir 180 mil animais imunizados em um único dia. A abertura oficial acontece no Sítio Trindade, em Casa Amarela.

A campanha começou em 4 de outubro e já vacinou mais de 22 mil animais. Neste sábado, o atendimento seguirá sem necessidade de agendamento.

Os tutores devem ir ao posto mais próximo e, se possível, levar o cartão de vacinação do animal para registro da dose, quem não tiver receberá um novo documento no local. A lista completa dos pontos está disponível neste link.

“A raiva é uma doença grave e fatal, mas pode ser facilmente prevenida. Estamos com uma grande mobilização na cidade para facilitar o acesso da população e garantir a proteção dos animais”, afirma Vânia Nunes, gerente da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife.

Ela lembra que animais vacinados nos últimos 12 meses já estão protegidos e não precisam de nova dose agora.

A vacina antirrábica é oferecida gratuitamente pelo SUS e é fundamental para interromper a transmissão da doença entre animais e humanos. Em caso de mordida, lambida em ferimentos ou arranhão por animal possivelmente infectado, é necessário buscar atendimento médico imediatamente.

Após o Dia D

Quem não conseguir participar pode agendar a vacinação durante todo o ano pelo Conecta Recife (site ou app), no Centro de Vigilância Ambiental (CVA), localizado em Peixinhos. O atendimento ocorre de quarta a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.