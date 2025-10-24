Ministério da Saúde reconhece Hospital da Mulher do Recife como Hospital Amigo da Criança
Certificação do Unicef reforça práticas de parto humanizado, incentivo à amamentação e atenção integral à saúde materno-infantil
O Hospital da Mulher do Recife (HMR) Dra. Mercês Pontes Cunha recebeu, nesta sexta-feira (24), a certificação de Hospital Amigo da Criança, concedida pelo Ministério da Saúde em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
A entrega do reconhecimento contou com a presença do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, que esteve na capital pernambucana para anunciar medidas de fortalecimento da atenção à primeira infância.
Durante a visita, o secretário destacou o papel da unidade na qualidade da assistência ao parto e ao aleitamento materno, e anunciou novos investimentos federais para ampliar o atendimento.
“O ato que nós estamos fazendo aqui hoje é um reconhecimento do Ministério da Saúde do Brasil de que esse é um hospital diferenciado na qualidade do tratamento com as nossas crianças. Foram R$ 42 milhões do Governo Federal para a sua construção, e também viabilizamos um recurso de R$ 465 mil por mês. Isso reforça as ações e possibilita mais 5 mil cirurgias por ano. Muito feliz de estar aqui reconhecendo essa estrutura importantíssima”, afirmou Mozart Sales.
O prefeito João Campos também acompanhou o evento e comemorou a conquista.
“O Hospital da Mulher agora é um hospital amigo da criança. Recebemos esse selo internacional e só temos a agradecer ao Governo Federal e à equipe da saúde do Recife. Essa conquista amplia o financiamento e, principalmente, o cuidado com as crianças. Já nasceram 46 mil bebês nesse hospital, e vamos fazer muito mais daqui pra frente”, destacou o gestor.
Compromisso com o cuidado humanizado
Para receber o título, o Hospital da Mulher precisou atender a todos os critérios da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), programa internacional criado pelo Unicef e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é promover o aleitamento materno e garantir a qualificação da assistência em maternidades e hospitais materno-infantis.
A certificação exige o cumprimento dos dez passos para o sucesso do aleitamento materno, além da capacitação contínua das equipes de saúde, do respeito às normas de comercialização de alimentos para lactentes e do incentivo à amamentação na primeira meia hora após o parto.
“Ser reconhecido como Hospital Amigo da Criança é o resultado de um trabalho coletivo, pautado na humanização e na qualidade da assistência. Esse selo representa o esforço diário de uma equipe comprometida em transformar cada nascimento em uma experiência de cuidado, respeito e acolhimento”, ressaltou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.