Pernambuco confirma novos casos de intoxicação por Metanol, com morte em Salgueiro

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Polícia de Salgueiro, está conduzindo a investigação para apurar a origem da substância

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) detalham, nesta quinta-feira (23), dois novos casos de intoxicação por metanol registrados no município de Salgueiro, no Sertão do Estado. O metanol, uma substância altamente tóxica, resultou na morte de uma pessoa. De acordo com as secretarias, o segundo indivíduo intoxicado foi hospitalizado, mas já recebeu alta.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Polícia de Salgueiro, está conduzindo a investigação para apurar a origem da substância e as circunstâncias das intoxicações. Os detalhes da ocorrência e os avanços do inquérito serão apresentados durante o atendimento à imprensa.

CASOS EM PERNAMBUCO

Até então, a SES-PE totaliza 87 notificações de casos suspeitos, sendo 83 de pernambucanos e 4 de outros estados (2 de São Paulo, 1 da Paraíba e 1 de Alagoas). Apenas três casos foram confirmados como intoxicação por metanol, com duas mortes, em Lajedo.

Nesta quarta-feira, foram registradas mais três novas notificações, sendo dois casos e um óbito suspeitos.