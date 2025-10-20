fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Cuidados paliativos são essenciais para a dignidade e sustentabilidade do sistema de saúde, afirma especialista

Médico paliativista explica como o cuidado integral melhora a qualidade de vida, reduz custos e humaniza o sistema de saúde

Por Maria Clara Trajano Publicado em 20/10/2025 às 17:03
Mãos dadas no hospital
Mãos dadas no hospital - Freepik/Chanikarn Thongsupa

Cada vez mais reconhecidos como uma parte essencial da assistência em saúde, os cuidados paliativos vão muito além do fim da vida. Eles representam uma abordagem que busca aliviar o sofrimento físico, emocional, social e espiritual de pessoas com doenças graves, devolvendo conforto, autonomia e dignidade, independentemente da possibilidade de cura.

No Brasil, o tema ganha relevância diante do envelhecimento populacional e da sobrecarga dos sistemas de saúde. Ainda assim, o acesso continua limitado: apenas cerca de 234 serviços funcionam no País, segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP).

Médico paliativista e membro da Organização Nacional de Acreditação (ONA), Douglas Crispim defende que o País precisa transformar a forma como lida com o sofrimento humano nas doenças crônicas e terminais.

Para ele, oferecer cuidados paliativos desde o diagnóstico é uma questão não apenas de humanidade, mas também de eficiência.

“Os cuidados paliativos são o cuidado ativo e integral de pessoas com doenças graves, desde o diagnóstico, e não apenas nos momentos finais da vida”, explica Crispim. “O foco é aliviar sintomas como dor, falta de ar, ansiedade e sofrimentos existenciais, além de apoiar decisões médicas difíceis e fortalecer o paciente e a família”.

Déficit que custa vidas e sobrecarrega o sistema

De acordo com a ANCP, cerca de 625 mil brasileiros precisariam de cuidados paliativos atualmente. “A falta deste cuidado gera dor, angústia e sofrimento desnecessários. Isso se reflete não apenas em qualidade de vida, mas também em sobrevida e custo social”, alerta o médico.

Ele ressalta que o investimento nessa área não antecipa a morte — ao contrário, melhora o conforto e pode até prolongar a vida com menos complicações. “É um investimento que salva dignidade e, ao mesmo tempo, protege o sistema de saúde”.

“Cuidados paliativos podem salvar o sistema de saúde”

Para o especialista, um dos grandes desafios do País é abandonar o modelo que reage apenas ao adoecimento.

“Um sistema que só reage ao adoecimento é insustentável. Quando oferecemos cuidados paliativos de forma precoce e integrada, reduzimos internações, evitamos intervenções fúteis e devolvemos às pessoas autonomia e conforto. Isso significa eficiência com humanidade”.

Crispim também critica a falta de comprometimento de parte dos gestores públicos: “Há muitos que desejam o mérito de ‘ser mais humanos’, mas poucos dispostos a construir serviços de verdade, com métrica, protocolos e times comprometidos”.

Formação e acreditação: caminhos para o avanço

Mesmo com o reconhecimento crescente da importância do tema, a formação profissional ainda é um gargalo.

“A falta de preparo das equipes é uma das principais queixas. Grande parte dos profissionais não possui formação específica para atuar com cuidados paliativos, o que compromete diretamente a qualidade da assistência oferecida”, afirma Crispim.

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado com a criação de residências médicas e o reconhecimento da especialidade em enfermagem, além da obrigatoriedade do ensino de cuidados paliativos nas faculdades de medicina.

Em 2024, o País também instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP), considerada uma das mais completas do mundo.

“O protagonismo do Brasil nessa agenda é importante, mas ainda precisamos de uma mobilização real para que os projetos saiam do papel e se consolidem”, defende o médico.

Garantia de qualidade e sustentabilidade

Segundo Crispim, a acreditação é peça-chave para garantir que os serviços ofereçam atendimento humanizado e eficiente.

“A má prática em cuidados paliativos gera desperdícios milionários em um sistema já sobrecarregado. A ONA cumpre um papel estratégico ao difundir boas práticas e criar pilares sólidos para o cuidado paliativo no Brasil. Não basta contabilizar a quantidade de serviços — é preciso garantir qualidade, de forma que o atendimento seja efetivo e multiprofissional”.

Para ele, cuidar de quem enfrenta uma doença grave é mais do que uma obrigação médica, é um compromisso ético e humano. “Cuidar é mais do que tratar. É aliviar o sofrimento e devolver sentido e dignidade ao tempo que se tem”.

