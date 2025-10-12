fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Homem é preso em Pernambuco por suspeita de adulterar bebidas com metanol

Informação é da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que detalhará o caso nesta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa, na sede do órgão

Por Cinthya Leite Publicado em 12/10/2025 às 17:48
Recomendação do Ministério da Saúde é que população evite destilados, especialmente líquidos incolores
Recomendação do Ministério da Saúde é que população evite destilados, especialmente líquidos incolores - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Um homem foi preso, em Pernambuco, suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol. A informação é da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que detalhará o caso nesta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa, na sede do órgão, que fica no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. 

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Lajedo, no Agreste do Estado, e teve início após a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol.

Desde o começo da apuração, a Polícia Civil de Pernambuco realizou sete operações, que resultaram na apreensão de diversos galões com substâncias químicas e milhares de garrafas de bebidas já embaladas para comercialização.

Até este domingo (12), foram notificados 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, sendo três pacientes residentes de outros estados (São Paulo – 2 e Alagoas – 1). Desse total, 18 casos foram descartados.

Do quantitativo de residentes no estado (45 casos), sete pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 25 já receberam alta hospitalar, desses, 10 foram descartados (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Serrita, Recife, João Alfredo, Olinda, Serrita e Jupi).

Outro caso foi descartado no município de Mirandiba; o paciente segue internado por outras causas.

Seis óbitos foram registrados (Lajedo – 2, Surubim – 1, Olinda – 1, João Alfredo – 1, Paudalho – 1, sendo os três últimos descartados), e seis pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, sendo um destes descartado.

Leia também

5 dicas de alimentação essenciais para não precisar viver na academia
dicas saudáveis

5 dicas de alimentação essenciais para não precisar viver na academia
Como a polícia chegou à fábrica clandestina em SP suspeita de distribuir bebidas com metanol
INVESTIGAÇÃO

Como a polícia chegou à fábrica clandestina em SP suspeita de distribuir bebidas com metanol

Compartilhe

Tags