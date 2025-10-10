Pernambuco tem mais sete novos casos suspeitos de intoxicação por metanol
A SES-PE destacou que Pernambuco recebeu do Ministério da Saúde uma remessa de 68 ampolas de forma emergencial do antídoto Fomepizol
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou, na tarde desta sexta-feira (10), que foram notificados mais sete novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Desses, seis são residentes dos municípios de Recife (1), Bodocó (2), Pedra (1), Lagoa do Ouro (1), Tacaratu (1), sendo quatro altas, um internamento e uma evasão hospitalar, respectivamente.
O sétimo caso é um óbito do sexo masculino, residente da cidade de Olinda.
Além disso, foram descartados mais quatro casos notificados - Lagoa do Ouro (2), Jaboatão dos Guararapes (1) e Olinda (1) -, totalizando 17 casos descartados.
A SES-PE destacou que Pernambuco recebeu do Ministério da Saúde uma remessa de 68 ampolas de forma emergencial do antídoto Fomepizol para tratamento de intoxicações por metanol.
O estado totaliza 44 casos suspeitos de intoxicação por metanol, além dos três pacientes residentes de outros estados: São Paulo (2) e Alagoas (1).
PERNAMBUCO
Do quantitativo de residentes no estado (41 casos), cinco pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 24 já receberam alta hospitalar; desses, 10 foram descartados (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Serrita, Recife, João Alfredo, Olinda, Serrita e Jupi).
Outro caso foi descartado do município de Mirandiba - o paciente segue internado por outras causas.
Seis óbitos foram registrados: Lajedo (2), Surubim (1), Olinda (1), João Alfredo (1), Paudalho (1), sendo os dois últimos descartados. E, por fim, cinco pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.