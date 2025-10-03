Conscientização sobre a dislexia reforça importância do diagnóstico precoce

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Transtorno neurológico afeta milhões de brasileiros e, se não identificado cedo, pode comprometer aprendizado, autoestima e inclusão escolar

Clique aqui e escute a matéria

Outubro é reconhecido mundialmente como o mês de conscientização da dislexia, uma condição neurológica que interfere no modo como o cérebro processa a linguagem escrita e sonora.

O alerta é fundamental: dislexia não é preguiça nem desinteresse, mas um transtorno específico de aprendizagem que exige diagnóstico e acompanhamento especializados.

Estima-se que cerca de 8 milhões de brasileiros convivam com dislexia, segundo especialistas. No ambiente escolar, a prevalência varia de 5% a 17% dos alunos, o que reforça a necessidade de que professores e famílias estejam atentos aos sinais de alerta.

Leia Também Estudantes com dislexia e TDAH terão acompanhamento integral

Sintomas que não devem ser ignorados

Os primeiros sinais aparecem ainda nos anos iniciais de alfabetização:

Leitura lenta e hesitante;

Trocas ou omissões de letras;

Dificuldade de decodificação de palavras;

Problemas de ortografia e de compreensão de textos.

Além disso, crianças podem apresentar confusão entre direita e esquerda, atraso na entrega de tarefas e baixa autoestima.

A fonoaudióloga Cora Cabral, da Clínica Mundos, ressalta que muitos diagnósticos são retardados pela falta de informação.

“A dislexia muitas vezes é confundida com desatenção ou indisciplina, o que atrasa a intervenção e compromete a trajetória escolar. É essencial que os sinais sejam reconhecidos cedo e que a criança seja encaminhada para avaliação multidisciplinar”, explica.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da dislexia deve ser feito por uma equipe formada por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e neurologistas, a partir de histórico clínico, avaliações específicas e exclusão de outros fatores, como problemas auditivos ou visuais.

Embora não haja cura, a intervenção adequada pode transformar o aprendizado. Entre as estratégias estão programas de consciência fonológica, leitura guiada, uso de tecnologias assistivas e adaptações pedagógicas, como mais tempo em provas e materiais adaptados.

“Intervenções bem direcionadas fazem enorme diferença no progresso. Não se trata apenas de adaptar o ambiente escolar, mas também de fortalecer a confiança e explorar os pontos fortes de cada criança”, afirma Cora.

Ainda hoje, muitos mitos cercam a dislexia. “Não tem relação com baixa inteligência, má criação ou preguiça. É um transtorno específico da aprendizagem, de origem neurológica, que precisa de acompanhamento profissional e apoio familiar”, reforça a fonoaudióloga.