Anvisa aprova nova indicação de imunoterapia para câncer de cabeça e pescoço
Estudo internacional KEYNOTE-689 mostrou benefício inédito em mais de 20 anos para pacientes com tumor localmente avançado tratado com cirurgia
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana o uso do pembrolizumabe no tratamento do câncer de cabeça e pescoço localmente avançado e ressecável.
A decisão se baseia nos resultados do estudo clínico KEYNOTE-689, o primeiro em mais de duas décadas a demonstrar avanços significativos para esse perfil de pacientes. O medicamento é produzido pela MSD.
Novo padrão de tratamento
Tradicionalmente, esses tumores são tratados por meio de cirurgia, seguida de radioterapia e, em alguns casos, quimioterapia. Os desfechos, porém, costumam ser insatisfatórios e acompanhados de efeitos adversos importantes.
O estudo internacional, apresentado em congressos como o da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e da Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR), avaliou o impacto da adição do pembrolizumabe antes (neoadjuvante) e depois (adjuvante) da cirurgia.
Após acompanhamento médio de 38,3 meses, os dados indicaram que a estratégia reduziu em 27% o risco de recidiva ou progressão da doença, com resultados ainda mais expressivos em pacientes com determinados marcadores biológicos (CPS 10).
Impacto para pacientes
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o avanço abre novas perspectivas para pessoas que convivem com prognósticos limitados.
“Estamos falando sobre maior tempo de vida com mais saúde, menos recidivas e a possibilidade de retomar atividades do dia a dia. É uma mudança relevante para pacientes e famílias”, avalia a presidente da entidade, Fátima Matos.
Os resultados mostraram que os pacientes tratados com o novo regime permaneceram, em média, quase 52 meses sem que a doença voltasse, em comparação a cerca de 30 meses no grupo que recebeu apenas o tratamento padrão.
Prevenção continua essencial
Especialistas reforçam que a inovação no tratamento não diminui a importância da prevenção. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam mais de 15 mil novos casos por ano de câncer na cavidade oral, oitavo tipo mais frequente no Brasil.
Tabagismo, consumo excessivo de álcool e o uso de cigarros eletrônicos estão entre os principais fatores de risco.
A médica Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD, alerta que a detecção precoce é decisiva. “Não existe rastreio populacional padronizado para câncer de cabeça e pescoço. Por isso, é fundamental fortalecer a vigilância clínica, garantir acesso rápido a consultas especializadas e capacitar profissionais para reconhecer sinais e sintomas iniciais”, afirma.
Perspectivas futuras
Para pesquisadores internacionais, como Ravindra Uppaluri, do Dana-Farber Cancer Institute, os resultados indicam uma mudança de paradigma. “O padrão atual de tratamento foi estabelecido há mais de 20 anos e tem resultados abaixo do ideal. O KEYNOTE-689 aponta uma evolução real em relação a esse cenário”, destacou.
Com a aprovação, o Brasil se alinha a uma tendência internacional de incorporar a imunoterapia no manejo dos tumores de cabeça e pescoço localmente avançados, trazendo novas opções e esperança a pacientes que enfrentam a doença.