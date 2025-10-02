Anvisa aprova nova indicação de imunoterapia para câncer de cabeça e pescoço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estudo internacional KEYNOTE-689 mostrou benefício inédito em mais de 20 anos para pacientes com tumor localmente avançado tratado com cirurgia

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana o uso do pembrolizumabe no tratamento do câncer de cabeça e pescoço localmente avançado e ressecável.

A decisão se baseia nos resultados do estudo clínico KEYNOTE-689, o primeiro em mais de duas décadas a demonstrar avanços significativos para esse perfil de pacientes. O medicamento é produzido pela MSD.

Novo padrão de tratamento

Tradicionalmente, esses tumores são tratados por meio de cirurgia, seguida de radioterapia e, em alguns casos, quimioterapia. Os desfechos, porém, costumam ser insatisfatórios e acompanhados de efeitos adversos importantes.

O estudo internacional, apresentado em congressos como o da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e da Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR), avaliou o impacto da adição do pembrolizumabe antes (neoadjuvante) e depois (adjuvante) da cirurgia.

Após acompanhamento médio de 38,3 meses, os dados indicaram que a estratégia reduziu em 27% o risco de recidiva ou progressão da doença, com resultados ainda mais expressivos em pacientes com determinados marcadores biológicos (CPS 10).

Impacto para pacientes

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o avanço abre novas perspectivas para pessoas que convivem com prognósticos limitados.

“Estamos falando sobre maior tempo de vida com mais saúde, menos recidivas e a possibilidade de retomar atividades do dia a dia. É uma mudança relevante para pacientes e famílias”, avalia a presidente da entidade, Fátima Matos.

Os resultados mostraram que os pacientes tratados com o novo regime permaneceram, em média, quase 52 meses sem que a doença voltasse, em comparação a cerca de 30 meses no grupo que recebeu apenas o tratamento padrão.

Prevenção continua essencial

Especialistas reforçam que a inovação no tratamento não diminui a importância da prevenção. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam mais de 15 mil novos casos por ano de câncer na cavidade oral, oitavo tipo mais frequente no Brasil.

Tabagismo, consumo excessivo de álcool e o uso de cigarros eletrônicos estão entre os principais fatores de risco.

A médica Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD, alerta que a detecção precoce é decisiva. “Não existe rastreio populacional padronizado para câncer de cabeça e pescoço. Por isso, é fundamental fortalecer a vigilância clínica, garantir acesso rápido a consultas especializadas e capacitar profissionais para reconhecer sinais e sintomas iniciais”, afirma.

Perspectivas futuras

Para pesquisadores internacionais, como Ravindra Uppaluri, do Dana-Farber Cancer Institute, os resultados indicam uma mudança de paradigma. “O padrão atual de tratamento foi estabelecido há mais de 20 anos e tem resultados abaixo do ideal. O KEYNOTE-689 aponta uma evolução real em relação a esse cenário”, destacou.

Com a aprovação, o Brasil se alinha a uma tendência internacional de incorporar a imunoterapia no manejo dos tumores de cabeça e pescoço localmente avançados, trazendo novas opções e esperança a pacientes que enfrentam a doença.