Saúde e Bem-estar | Notícia

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Com a evolução da gravidez, edemas, câimbras e contrações abdominais podem dificultar a concentração necessária para dirigir com segurança

Por Agência Brasil Publicado em 28/09/2025 às 12:53
Imagem de uma mulher gravida com as m&atilde;os na barriga
Imagem de uma mulher gravida com as mãos na barriga - Matilda Wormwood/Pexels

O início da gestação é comumente marcado por vertigens, náuseas e vômitos, além de cansaço e sonolência. Com a evolução da gravidez, edemas, câimbras e contrações abdominais se somam à lista de sintomas e podem dificultar a concentração necessária para a condução de um veículo. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

Durante o 16° Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, a obstetra e membro da comissão científica da Abramet Lilian Kondo destacou que tanto a gestação quanto o puerpério são períodos que exigem maior atenção da mulher ao assumir o volante. 

No caso de motoristas gestantes, as recomendações, segundo ela, incluem: 

  • evitar trajetos longos;
  • em caso de mal-estar, parar o veículo e pedir ajuda;
  • programar paradas frequentes para se alongar e se movimentar;
  • usar meias de compressão em viagens acima de quatro horas; e
  • utilizar equipamentos de segurança.

Equipamentos de segurança

Nesse último quesito, a médica destaca que é recomendado afastar o banco do volante ao máximo, mas de forma que não prejudique a direção, além de utilizar o cinto de segurança de forma que a faixa subabdominal fique o mais baixo possível e nunca por cima da barriga. Já a faixa diagonal deve ser posicionada passando lateralmente ao útero. 

Para puérperas, não há prazo definido para o retorno à condução de veículos. Alguns países, segundo Lilian, orientam aguardar de duas a seis semanas.

"A condição essencial é que a mulher esteja fisicamente e emocionalmente apta e sem fazer uso de medicamentos que prejudiquem a condução". 

*A repórter da Agência Brasil viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
Estudo mostra que brasileiros estão mais atentos à prevenção de doenças cardíacas

